ВИДЕО. Динамо осталось в меньшинстве. Грубый фол: Вивчаренко удален с поля

Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.

21 августа в сербском городе Бачка-Топола встречаются Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев.

Ответная игра пройдет через через неделю, 28 августа, в польском городе Люблин

На 50-й минуте при счете 1:1 Динамо осталось в меньшинстве. Константин Вивчаренко был удален с поля за грубый фол.

Судья после просмотра VAR решил, что фол заслуживает красной карточки

Удаление. Константин Вивчаренко, 50 мин