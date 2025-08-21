Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Динамо осталось в меньшинстве. Грубый фол: Вивчаренко удален с поля
Лига Европы
21 августа 2025, 22:29 | Обновлено 21 августа 2025, 22:32
2

ВИДЕО. Динамо осталось в меньшинстве. Грубый фол: Вивчаренко удален с поля

Судья после просмотра VAR решил, что фол заслуживает красной карточки

2+2

Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.

21 августа в сербском городе Бачка-Топола встречаются Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ответная игра пройдет через через неделю, 28 августа, в польском городе Люблин

На 50-й минуте при счете 1:1 Динамо осталось в меньшинстве. Константин Вивчаренко был удален с поля за грубый фол.

Судья после просмотра VAR решил, что фол заслуживает красной карточки

Удаление. Константин Вивчаренко, 50 мин

Динамо Киев Лига Европы Маккаби Тель-Авив видео голов и обзор Маккаби Т-А - Динамо удаление (красная карточка) Константин Вивчаренко VAR судейство
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
