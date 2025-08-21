ВИДЕО. Динамо осталось в меньшинстве. Грубый фол: Вивчаренко удален с поля
Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.
21 августа в сербском городе Бачка-Топола встречаются Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Ответная игра пройдет через через неделю, 28 августа, в польском городе Люблин
На 50-й минуте при счете 1:1 Динамо осталось в меньшинстве. Константин Вивчаренко был удален с поля за грубый фол.
Судья после просмотра VAR решил, что фол заслуживает красной карточки
Удаление. Константин Вивчаренко, 50 мин
