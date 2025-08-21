ЛАЗЕТИЧ: Это большой вызов. Динамо – хорошая, интенсивная, молодая команда

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
21 августа 2025, 18:12 | Обновлено 21 августа 2025, 18:17
Коуч Маккаби Тель-Авив выступил на пресс-конференции перед игрой Q4 ЛЕ

ФК Маккаби Тель-Авив. Жарко Лазетич

Главный тренер «Маккаби» Тель-Авив Жарко Лазетич выступил на пресс-конференции накануне первого матча против «Динамо» Киев в Q4 Лиги Европы:

«Это возможность, мы видели, как другие израильские клубы закончили европейский сезон, это нелегко, так что это большая возможность против хорошей, интенсивной и молодой команды. Они знают, как играть во многих ситуациях, это большой вызов, и мы будем готовы.

Повлияет ли то, что «Маккаби» примет первый матч? У нас нет домашних матчей, потому что болельщики создают разницу. Это как два товарищеских матча. Нет выездных голов, так что разницы нет.

Игра Саида Абу-Фархи? Мы все работаем вместе, каждый выражает свое мнение, но мы работаем вместе. Я не хочу говорить об отдельных игроках, но он на правильном пути, он заслужил шанс, и поэтому играл. Это правильный путь.

Поможет ли Кристиан Белич усилить центр поля? Да, на сто процентов. Дебют был хорошим, но он может играть еще лучше.

Адаптация Йона Николеску? Ноль разочарования. Это очень сложно, я много требую, и у нас есть много аспектов, над которыми мы работаем. Ему нужно время, как и любому игроку, чтобы познакомиться с командой. Игроки должны понять его и как использовать его качества, и он будет прогрессировать.

Изменения в составе команды этим летом? Подумаем, как справиться, это ситуация, и ее нужно принять. Когда мы начали тренировочный сбор, я сказал, что это как будто я только что пришел. У нас есть опыт, мы хорошо знаем игроков и лигу, но мы должны думать, что это новая страница. Это новый сезон с другими игроками и другими характеристиками. Это абсолютно новая команда, и мы должны создать связи между игроками, чтобы найти лучший способ игры».

Динамо Киев Лига Европы пресс-конференция Маккаби Тель-Авив Маккаби Т-А - Динамо
Николай Степанов Источник: ФК Маккаби Тель-Авив
