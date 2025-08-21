Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
21 августа 2025, 09:04 | Обновлено 21 августа 2025, 09:09
ФОТО. Как Динамо провело официальную тренировку перед игрой с Маккаби Т-А

21 августа в 21:00 в сербском городе Бачка-Топола будет сыгран матч Q4 ЛЕ

21 августа 2025, 09:04 | Обновлено 21 августа 2025, 09:09
ФОТО. Как Динамо провело официальную тренировку перед игрой с Маккаби Т-А
ФК Динамо

Киевское Динамо провело тренировку накануне игры квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.

21 августа в 21:00 в сербском городе Бачка-Топола встречаются Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев.

Ответная игра пройдет через через неделю, 28 августа, в польском городе Люблин

ФОТО. Как Динамо провело официальную тренировку перед игрой с Маккаби Т-А

Динамо Киев Лига Европы Маккаби Тель-Авив Маккаби Т-А - Динамо тренировка фото Александр Шовковский
Источник: ФК Динамо Киев
