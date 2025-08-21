Лига Европы21 августа 2025, 09:04 | Обновлено 21 августа 2025, 09:09
141
1
ФОТО. Как Динамо провело официальную тренировку перед игрой с Маккаби Т-А
21 августа в 21:00 в сербском городе Бачка-Топола будет сыгран матч Q4 ЛЕ
Киевское Динамо провело тренировку накануне игры квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.
21 августа в 21:00 в сербском городе Бачка-Топола встречаются Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев.
Ответная игра пройдет через через неделю, 28 августа, в польском городе Люблин
ФОТО. Как Динамо провело официальную тренировку перед игрой с Маккаби Т-А
Якщо Піхальонка не випустять у стартовому складі,то буде не ice
