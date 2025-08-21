Непробиваемый щит. Трубин провел на ноль первые 5 матчей сезона за Бенфику
«Сухая» серия украинского вратаря насчитывает 450 минут
Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин не пропустил ни одного гола в пяти стартовых матчах сезона.
20 августа состоялся первый матч стадии Q4 квалификации Лиги чемпионов между командами «Фенербахче» и «Бенфика». Встреча завершилась нулевой ничьей (0:0).
«Сухая» серия Анатолия Трубина за Бенфику
- 31 июля 2025 – Суперкубок Португалии: Спортинг (1:0)
- 6 августа 2025 – Лига чемпионов: Ницца (2:0)
- 12 августа 2025 – Лига чемпионов: Ницца (2:0)
- 16 августа 2025 – Чемпионат Португалии: Эштрела Амадора (1:0)
- 20 августа 2025 – Лига чемпионов: Фенербахче (0:0)
В течение последних пяти матчей украинский вратарь совершил 14 сейвов.
Игра против «Фенербахче» стала для Трубина 104-й в составе «орлов». За это время Анатолий отыграл на «ноль» 82 раза и пропустил 220 голов.
