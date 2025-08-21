Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Непробиваемый щит. Трубин провел на ноль первые 5 матчей сезона за Бенфику
Португалия
21 августа 2025, 17:12 | Обновлено 21 августа 2025, 17:13
Непробиваемый щит. Трубин провел на ноль первые 5 матчей сезона за Бенфику

«Сухая» серия украинского вратаря насчитывает 450 минут

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин не пропустил ни одного гола в пяти стартовых матчах сезона.

20 августа состоялся первый матч стадии Q4 квалификации Лиги чемпионов между командами «Фенербахче» и «Бенфика». Встреча завершилась нулевой ничьей (0:0).

«Сухая» серия Анатолия Трубина за Бенфику

  • 31 июля 2025 – Суперкубок Португалии: Спортинг (1:0)
  • 6 августа 2025 – Лига чемпионов: Ницца (2:0)
  • 12 августа 2025 – Лига чемпионов: Ницца (2:0)
  • 16 августа 2025 – Чемпионат Португалии: Эштрела Амадора (1:0)
  • 20 августа 2025 – Лига чемпионов: Фенербахче (0:0)

В течение последних пяти матчей украинский вратарь совершил 14 сейвов.

Игра против «Фенербахче» стала для Трубина 104-й в составе «орлов». За это время Анатолий отыграл на «ноль» 82 раза и пропустил 220 голов.

Бенфика Фенербахче статистика Лига чемпионов Анатолий Трубин
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
