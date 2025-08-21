Португалия21 августа 2025, 14:45 | Обновлено 21 августа 2025, 14:46
219
0
43 сухих матча за Бенфику. Вспомним, против каких команд это сделал Трубин
Пять стартовых поединков подряд в новом сезоне «Бенфика» провела без пропущенных мячей
21 августа 2025, 14:45 | Обновлено 21 августа 2025, 14:46
219
0
Украинец Анатолий Трубин стал одним из главных героев «Бенфики» в начале сезона 2025/26.
В пяти матчах на старте сезона во всех турнирах украинский голкипер не пропустил ни одного гола, тем самым обновив рекорд «Бенфики».
Трубин за «орлов» уже имеет в своем активе 43 матча без пропущенных голов во всех турнирах. Вспомним, против каких соперников украинец оставил свои ворота «сухими».
«Сухие» матчи Анатолия Трубина за Бенфику (43)
- 20.08.2025: ЛЧ, Фенербахче – Бенфика – 0:0
- 16.08.2025: ЧП, Эштрела – Бенфика – 0:1
- 12.08.2025: ЛЧ, Бенфика – Ницца – 2:0
- 06.08.2025: ЛЧ, Ницца – Бенфика – 0:2
- 31.07.2025: СП, Спортинг – Бенфика – 0:1
- 24.06.2025: КЧС, Бенфика – Бавария – 1:0
- 20.06.2025: КЧС, Бенфика – Окленд Сити – 6:0
- 27.04.2025: ЧП, Бенфика – АВШ – 6:0
- 19.04.2025: ЧП, Витория – Бенфика – 0:3
- 28.03.2025: ЧП, Жил Висенте – Бенфика – 0:3
- 15.02.2025: ЧП, Санта-Клара – Бенфика – 0:1
- 12.02.2025: ЛЧ, Монако – Бенфика – 0:1
- 29.01.2025: ЛЧ, Ювентус – Бенфика – 0:2
- 17.01.2025: ЧП, Бенфика – Фамаликан – 4:0
- 08.01.2025: КЛ, Бенфика – Брага – 3:0
- 23.12.2024: ЧП, Бенфика – Эшурил – 3:0
- 19.12.2024: ЧП, Насьонал – Бенфика – 0:2
- 11.12.2024: ЛЧ, Бенфика – Болонья – 0:0
- 07.12.2024: ЧП, Бенфика – Витория – 1:0
- 01.12.2024: ЧП, Арока – Бенфика – 0:2
- 30.10.2024: КЛ, Бенфика – Санта-Клара – 3:0
- 27.10.2024: ЧП, Бенфика – Риу Аве – 5:0
- 02.10.2024: ЛЧ, Бенфика – Атлетико – 4:0
- 23.09.2024: ЧП, Боавишта – Бенфика – 0:3
- 24.08.2024: ЧП, Бенфика – Эштрела – 1:0
- 17.08.2024: ЧП, Бенфика – Каса Пия – 3:0
- 12.05.2024: ЧП, Бенфика – Арока – 5:0
- 29.03.2024: ЧП, Бенфика – Шавиш – 1:0
- 17.03.2024: ЧП, Каса Пия – Бенфика – 0:1
- 14.03.2024: ЛЄ, Рейнджерс – Бенфика – 0:1
- 25.02.2024: ЧП, Бенфика – Портимонсенсе – 4:0
- 22.02.2024: ЛЄ, Тулуза – Бенфика – 0:0
- 04.02.2024: ЧП, Бенфика – Жил Висенте – 3:0
- 19.01.2024: ЧП, Бенфика – Боавишта – 2:0
- 06.01.2024: ЧП, Арока – Бенфика – 0:3
- 29.12.2023: ЧП, Бенфика – Фамаликан – 3:0
- 17.12.2023: ЧП, Брага – Бенфика – 0:1
- 03.12.2023: ЧП, Морейренсе – Бенфика – 0:0
- 25.11.2023: КП, Бенфика – Фамаликан – 2:0
- 04.11.2023: ЧП, Шавиш – Бенфика – 0:2
- 31.10.2023: КЛ, Арока – Бенфика – 0:2
- 07.10.2023: ЧП, Эшурил – Бенфика – 0:1
- 29.09.2023: ЧП, Бенфика – Порту – 1:0
Матчи Анатолия Трубина за Бенфику на «ноль» (по сезонам)
- 2023/24 – 17
- 2024/25 – 21
- 2025/26 – 5
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 августа 2025, 14:58 9
Донецкий клуб выиграл со счетом 6:0, благодаря усилиям Мохамаду Канте
Бокс | 21 августа 2025, 07:48 2
Дерек Чисора хочет боя за пояс WBO
Футбол | 20.08.2025, 15:40
Футбол | 21.08.2025, 08:01
Футбол | 20.08.2025, 19:59
Комментарии 0
Популярные новости
20.08.2025, 04:00 2
Бокс
19.08.2025, 08:26 3
20.08.2025, 17:29 2
19.08.2025, 18:25 15
19.08.2025, 18:06 1
20.08.2025, 22:37 8
19.08.2025, 16:28 1