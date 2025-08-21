43 сухих матча за Бенфику. Вспомним, против каких команд это сделал Трубин

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
21 августа 2025, 14:45 | Обновлено 21 августа 2025, 14:46
Пять стартовых поединков подряд в новом сезоне «Бенфика» провела без пропущенных мячей

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинец Анатолий Трубин стал одним из главных героев «Бенфики» в начале сезона 2025/26.

В пяти матчах на старте сезона во всех турнирах украинский голкипер не пропустил ни одного гола, тем самым обновив рекорд «Бенфики».

Трубин за «орлов» уже имеет в своем активе 43 матча без пропущенных голов во всех турнирах. Вспомним, против каких соперников украинец оставил свои ворота «сухими».

«Сухие» матчи Анатолия Трубина за Бенфику (43)

  • 20.08.2025: ЛЧ, Фенербахче – Бенфика – 0:0
  • 16.08.2025: ЧП, Эштрела – Бенфика – 0:1
  • 12.08.2025: ЛЧ, Бенфика – Ницца – 2:0
  • 06.08.2025: ЛЧ, Ницца – Бенфика – 0:2
  • 31.07.2025: СП, Спортинг – Бенфика – 0:1
  • 24.06.2025: КЧС, Бенфика – Бавария – 1:0
  • 20.06.2025: КЧС, Бенфика – Окленд Сити – 6:0
  • 27.04.2025: ЧП, Бенфика – АВШ – 6:0
  • 19.04.2025: ЧП, Витория – Бенфика – 0:3
  • 28.03.2025: ЧП, Жил Висенте – Бенфика – 0:3
  • 15.02.2025: ЧП, Санта-Клара – Бенфика – 0:1
  • 12.02.2025: ЛЧ, Монако – Бенфика – 0:1
  • 29.01.2025: ЛЧ, Ювентус – Бенфика – 0:2
  • 17.01.2025: ЧП, Бенфика – Фамаликан – 4:0
  • 08.01.2025: КЛ, Бенфика – Брага – 3:0
  • 23.12.2024: ЧП, Бенфика – Эшурил – 3:0
  • 19.12.2024: ЧП, Насьонал – Бенфика – 0:2
  • 11.12.2024: ЛЧ, Бенфика – Болонья – 0:0
  • 07.12.2024: ЧП, Бенфика – Витория – 1:0
  • 01.12.2024: ЧП, Арока – Бенфика – 0:2
  • 30.10.2024: КЛ, Бенфика – Санта-Клара – 3:0
  • 27.10.2024: ЧП, Бенфика – Риу Аве – 5:0
  • 02.10.2024: ЛЧ, Бенфика – Атлетико – 4:0
  • 23.09.2024: ЧП, Боавишта – Бенфика – 0:3
  • 24.08.2024: ЧП, Бенфика – Эштрела – 1:0
  • 17.08.2024: ЧП, Бенфика – Каса Пия – 3:0
  • 12.05.2024: ЧП, Бенфика – Арока – 5:0
  • 29.03.2024: ЧП, Бенфика – Шавиш – 1:0
  • 17.03.2024: ЧП, Каса Пия – Бенфика – 0:1
  • 14.03.2024: ЛЄ, Рейнджерс – Бенфика – 0:1
  • 25.02.2024: ЧП, Бенфика – Портимонсенсе – 4:0
  • 22.02.2024: ЛЄ, Тулуза – Бенфика – 0:0
  • 04.02.2024: ЧП, Бенфика – Жил Висенте – 3:0
  • 19.01.2024: ЧП, Бенфика – Боавишта – 2:0
  • 06.01.2024: ЧП, Арока – Бенфика – 0:3
  • 29.12.2023: ЧП, Бенфика – Фамаликан – 3:0
  • 17.12.2023: ЧП, Брага – Бенфика – 0:1
  • 03.12.2023: ЧП, Морейренсе – Бенфика – 0:0
  • 25.11.2023: КП, Бенфика – Фамаликан – 2:0
  • 04.11.2023: ЧП, Шавиш – Бенфика – 0:2
  • 31.10.2023: КЛ, Арока – Бенфика – 0:2
  • 07.10.2023: ЧП, Эшурил – Бенфика – 0:1
  • 29.09.2023: ЧП, Бенфика – Порту – 1:0

Матчи Анатолия Трубина за Бенфику на «ноль» (по сезонам)

  • 2023/24 – 17
  • 2024/25 – 21
  • 2025/26 – 5
По теме:
Два матча ЛЧ в Шотландии посетили в общей сложности под 100 тысяч зрителей
Бенфика в матче против Фенербахче установила собственный рекорд
«Может совершить ошибку». Наставник Бенфики оценил игру Трубина в матче ЛЧ
Бенфика Фенербахче статистика Лига чемпионов Анатолий Трубин
