Португалия23 августа 2025, 03:46 |
76
0
Моуринью объяснил, почему его клуб не смог забить Трубину в Лиге чемпионов
«Фенербахче» сыграл вничью с «Бенфикой»
23 августа 2025, 03:46 |
76
0
Наставник «Фенербахче» Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Бенфикой» (0:0) в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25.
«Одна команда играла на ничью. Другая команда хотела победить. После удаления соперника нам нужно было добавить скорости и динамики, но сделать этого не удалось. Возможно, для зрителей это не был зрелищный матч, но уровень борьбы был высоким.
Никаких мыслей о реванше у меня сейчас нет. Игра не завершена, фаворита нет, борьба продолжается», – сказал Моуринью.
