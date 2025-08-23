Моуринью объяснил, почему его клуб не смог забить Трубину в Лиге чемпионов

Наставник «Фенербахче» Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Бенфикой» (0:0) в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

«Одна команда играла на ничью. Другая команда хотела победить. После удаления соперника нам нужно было добавить скорости и динамики, но сделать этого не удалось. Возможно, для зрителей это не был зрелищный матч, но уровень борьбы был высоким.

Никаких мыслей о реванше у меня сейчас нет. Игра не завершена, фаворита нет, борьба продолжается», – сказал Моуринью.