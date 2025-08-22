Экс-футболист Шахтера сбежал в россию. Известно, какие меры приняли горняки

Воспитанник «Шахтера» Александр Роспутько в 2023 году сбежал в россию. Недавно футболист подписал контракт с клубом «чайка».

Донецкий «Шахтер» сообщил, какие меры принял в отношении предателя Украины.

В отношении бывшего игрока Роспутько ФК «Шахтер» принял ряд юридических мер:

немедленно расторг контракт с футболистом;

подал иск в Палату по разрешению споров УАФ против футболиста с требованием выплаты компенсации за досрочное расторжение контракта, который был частично удовлетворен Палатой;

обратился в Комитет по этике и честной игре УАФ с заявлением о возможном нарушении футболистом Кодекса этики УАФ в связи с возможным получением им гражданства РФ и применением предусмотренных Кодексом санкций, в том числе дисквалификации.

Ранее украинец Даниил Кревсун прокомментировал скандальное бегство уже бывшего игрока донецкого «Шахтера» Александра Роспутько в Россию.