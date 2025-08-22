Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Экс-футболист Шахтера сбежал в россию. Известно, какие меры приняли горняки
22 августа 2025, 23:42
Экс-футболист Шахтера сбежал в россию. Известно, какие меры приняли горняки

Александр Роспутько решил предать Украину

Экс-футболист Шахтера сбежал в россию. Известно, какие меры приняли горняки
ФК Шахтер. Александр Роспутько

Воспитанник «Шахтера» Александр Роспутько в 2023 году сбежал в россию. Недавно футболист подписал контракт с клубом «чайка».

Донецкий «Шахтер» сообщил, какие меры принял в отношении предателя Украины.

В отношении бывшего игрока Роспутько ФК «Шахтер» принял ряд юридических мер:

  • немедленно расторг контракт с футболистом;
  • подал иск в Палату по разрешению споров УАФ против футболиста с требованием выплаты компенсации за досрочное расторжение контракта, который был частично удовлетворен Палатой;
  • обратился в Комитет по этике и честной игре УАФ с заявлением о возможном нарушении футболистом Кодекса этики УАФ в связи с возможным получением им гражданства РФ и применением предусмотренных Кодексом санкций, в том числе дисквалификации.

Ранее украинец Даниил Кревсун прокомментировал скандальное бегство уже бывшего игрока донецкого «Шахтера» Александра Роспутько в Россию.

Александр Роспутько Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник
