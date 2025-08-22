Украина. Премьер лига22 августа 2025, 23:42 |
Экс-футболист Шахтера сбежал в россию. Известно, какие меры приняли горняки
Александр Роспутько решил предать Украину
Воспитанник «Шахтера» Александр Роспутько в 2023 году сбежал в россию. Недавно футболист подписал контракт с клубом «чайка».
Донецкий «Шахтер» сообщил, какие меры принял в отношении предателя Украины.
В отношении бывшего игрока Роспутько ФК «Шахтер» принял ряд юридических мер:
- немедленно расторг контракт с футболистом;
- подал иск в Палату по разрешению споров УАФ против футболиста с требованием выплаты компенсации за досрочное расторжение контракта, который был частично удовлетворен Палатой;
- обратился в Комитет по этике и честной игре УАФ с заявлением о возможном нарушении футболистом Кодекса этики УАФ в связи с возможным получением им гражданства РФ и применением предусмотренных Кодексом санкций, в том числе дисквалификации.
Ранее украинец Даниил Кревсун прокомментировал скандальное бегство уже бывшего игрока донецкого «Шахтера» Александра Роспутько в Россию.
