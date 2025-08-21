Андрей ПОРОХНЯ: «Установка была приехать и забрать три зачетных балла»

В матче третьего тура Первой лиги ФК «Чернигов» на выезде со счетом 3:0 обыграл «Прикарпатье». Впечатлениями о первой победе в чемпионате, а также ожиданиями от кубкового поединка с ФК «Атлет» поделился вингер «Чернигова» Андрей Порохня.

– Какие твои первые впечатления от матча с Прикарпатьем и победы?

– Впечатления только положительные. Побеждать всегда приятно, особенно соперника такого и на дальнем выезде.

– Команда очень уверенно победила по счету, насколько тяжело все было на поле?

– Было тяжело в некоторых эпизодах, но в основном мы контролировали игру и гнули свою линию. Это и принесло свои плоды.

– Была ли установка на быстрый гол?

– Нет. Установка было простой: приехать и забрать три зачетных балла. Что мы и сделали, потому горжусь всей командой.

– Ты отдал красивый голевой пас на Койдана, как прокомментируешь этот эпизод?

– Там нечего комментировать. Отнял мяч на чужой половине поля, протащил в штрафную, увидел Славу Койдана и подсек на дальнюю штангу. Он очень здорово вбежал в штрафную и сделал свое дело, с чем я его и поздравляю.

– Как команда поздравила Славу с первым в истории клуба хет-триком?

– В раздевалке включили ему песню о Зинедине Зидане, посмеялись, поаплодировали, пошутили и поехали себе домой.

– В Кубке Украины ФК Чернигов в 1/32 финала будет играть с Атлетом. Есть ли уже первые мысли об этой игре?

– Мысль только одна: какую обувь нужно надевать на «искусственный газон последнего поколения». Настраиваемся на противостояние с киевлянами, это кубок, здесь важно показать характер.

– Ты лучший бомбардир клуба в кубковых матчах. Мы увидим от тебя новый рекорд с Атлетом?

– Главным является победа и проход дальше. Но если я отмечусь голом, то будет очень приятно.

– Есть ли сложившиеся задачи на этот сезон? Какая твоя личная цель?

– Задача быть в верхней части таблицы, будем делать от себя все возможное и невозможное для этого. А что касается меня, то расти как футболист и совершенствовать свою игру, помогать команде на поле и за ее пределами, ну и, конечно, без травм.