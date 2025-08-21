Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Может совершить ошибку». Наставник Бенфики оценил игру Трубина в матче ЛЧ
Лига чемпионов
21 августа 2025, 10:30 |
721
0

«Может совершить ошибку». Наставник Бенфики оценил игру Трубина в матче ЛЧ

Бруну Лаже считает, что любой игрок имеет право на ошибку и не намерен критиковать подопечных

21 августа 2025, 10:30 |
721
0
«Может совершить ошибку». Наставник Бенфики оценил игру Трубина в матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

20 августа состоялся первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретились турецкий «Фенербахче» и португальская «Бенфика». Команды не сумели определить победителя – поединок завершился со счетом 0:0.

В стартовом составе лиссабонского клуба вышел украинский голкипер Анатолий Трубин, который в пятом поединке подряд сохранил свои ворота в неприкосновенности. Главный тренер «орлов» Бруну Лаже оценил результат матча:

– Почему вы изменили схему после четырех побед подряд и как вы оцениваете ошибки Трубина в последних двух играх?

– Каждый игрок может совершить ошибку, ничего страшного в этом нет... Трубин может отдать неточный пас, форвард может не попасть в ворота и не забить гол. Это не важно, я задам вам вопрос: по какой схеме мы играли? Почему вы решили, что мы ее изменили?

Расположения игровок на поле не обязательно означают, что они играют на определенной позиции. Мы играли с «Фенербахче» по одной системе, со «Спортингом« по другой, с «Ниццей» была третья...

Самое главное – это качество игроков и то, как они интерпретируют наши стратегии, которые позволяют нам создавать сюрпризы. У нас был такой способ подготовки игры, чтобы контролировать матч. Моуринью, безусловно, очень хорошо это понимал по ходу игры и исправил это в перерыве. Именно поэтому ожидается еще одна тактическая битва между двумя командами через неделю, – сообщил Лаже.

По теме:
Олег ФЕДОРЧУК: «Первый матч Шахтера против Серветта будет эмоциональным»
Болельщики Селтика потребовали отставки всего руководства клуба
Тренер Селтика: «Хуже, чем в первом тайме, мы не сыграем»
Лига чемпионов Бенфика Фенербахче Бруну Лаже Анатолий Трубин
Николай Титюк Источник: A Bola
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Футбол | 20 августа 2025, 13:41 14
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд

Николо Скира сообщил, что итальянец договорился о переходе в «Манчестер Сити»

Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Бокс | 20 августа 2025, 17:29 2
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»

Александр заявил, что молодой британец готов к бою с ним

Панатинаикос – Самсунспор. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 21.08.2025, 10:36
Панатинаикос – Самсунспор. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Панатинаикос – Самсунспор. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Бокс | 20.08.2025, 15:01
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Шахтер – Серветт. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Футбол | 21.08.2025, 08:08
Шахтер – Серветт. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Шахтер – Серветт. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 53
Футбол
Без игрока основы. Известна заявка Динамо на первый матч Q4 Лиги Европы
Без игрока основы. Известна заявка Динамо на первый матч Q4 Лиги Европы
19.08.2025, 18:06 1
Футбол
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
20.08.2025, 22:10 8
Другие виды
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
20.08.2025, 22:37 6
Другие виды
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
20.08.2025, 07:11 8
Футбол
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
20.08.2025, 05:55 31
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 45
Другие виды
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
19.08.2025, 21:31 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем