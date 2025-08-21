«Может совершить ошибку». Наставник Бенфики оценил игру Трубина в матче ЛЧ

20 августа состоялся первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретились турецкий «Фенербахче» и португальская «Бенфика». Команды не сумели определить победителя – поединок завершился со счетом 0:0.

В стартовом составе лиссабонского клуба вышел украинский голкипер Анатолий Трубин, который в пятом поединке подряд сохранил свои ворота в неприкосновенности. Главный тренер «орлов» Бруну Лаже оценил результат матча:

– Почему вы изменили схему после четырех побед подряд и как вы оцениваете ошибки Трубина в последних двух играх?

– Каждый игрок может совершить ошибку, ничего страшного в этом нет... Трубин может отдать неточный пас, форвард может не попасть в ворота и не забить гол. Это не важно, я задам вам вопрос: по какой схеме мы играли? Почему вы решили, что мы ее изменили?

Расположения игровок на поле не обязательно означают, что они играют на определенной позиции. Мы играли с «Фенербахче» по одной системе, со «Спортингом« по другой, с «Ниццей» была третья...

Самое главное – это качество игроков и то, как они интерпретируют наши стратегии, которые позволяют нам создавать сюрпризы. У нас был такой способ подготовки игры, чтобы контролировать матч. Моуринью, безусловно, очень хорошо это понимал по ходу игры и исправил это в перерыве. Именно поэтому ожидается еще одна тактическая битва между двумя командами через неделю, – сообщил Лаже.