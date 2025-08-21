Александр КЕМКИН: «Будем совершенствоваться с каждым матчем»
Вратарь «Кривбасса» прокомментировал победу над «Зарей»
Вратарь «Кривбасса» Александр Кемкин прокомментировал победу над луганской «Зарей» (3:2) в 3-м туре УПЛ.
– Александр, как можешь подытожить игру?
– Очень эмоциональный поединок. Думаю, для болельщиков этот матч был очень интересным, ведь было много голов. Для вратарей это, конечно, не лучшее, но для зрителей – зрелищно. Есть над чем работать: особенно над игрой в обороне. Будем совершенствоваться с каждым матчем.
– За счет чего удалось победить?
– Сегодня вся команда сражалась на футбольном поле. Мы заслужили эту победу.
– Поддержка криворожских фанатов здесь, в Киеве, была очень мощной, согласен?
– Чувствовалась мощная поддержка наших криворожских фанатов. Хочется искренне поблагодарить – их поддержка очень нам помогает.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Возглавить киевскую команду может Игорь Костюк
Бывший украинский боксер стремится к миру в Украине