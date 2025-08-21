Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
21 августа 2025, 11:43
Александр КЕМКИН: «Будем совершенствоваться с каждым матчем»

Вратарь «Кривбасса» прокомментировал победу над «Зарей»

Александр КЕМКИН: «Будем совершенствоваться с каждым матчем»
ФК Кривбасс. Александр Кемкин

Вратарь «Кривбасса» Александр Кемкин прокомментировал победу над луганской «Зарей» (3:2) в 3-м туре УПЛ.

– Александр, как можешь подытожить игру?

– Очень эмоциональный поединок. Думаю, для болельщиков этот матч был очень интересным, ведь было много голов. Для вратарей это, конечно, не лучшее, но для зрителей – зрелищно. Есть над чем работать: особенно над игрой в обороне. Будем совершенствоваться с каждым матчем.

– За счет чего удалось победить?

– Сегодня вся команда сражалась на футбольном поле. Мы заслужили эту победу.

– Поддержка криворожских фанатов здесь, в Киеве, была очень мощной, согласен?

– Чувствовалась мощная поддержка наших криворожских фанатов. Хочется искренне поблагодарить – их поддержка очень нам помогает.

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Александр Кемкин
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
