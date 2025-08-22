Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
22 августа 2025, 19:58 |
Экс-игрок Шахтера: «Санта-Барбара вокруг него уже надоела»

Артем Федецкий верит в успех Георгия Судакова

Экс-игрок Шахтера: «Санта-Барбара вокруг него уже надоела»
ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Артем Федецкий отреагировал на неудачную игру Георгия Судакова в нынешнем сезоне. Артем заявил, что ему уже надоели трансферные слухи вокруг полузащитника.

– Что скажете о Судакове? В этом сезоне Жора еще не забивал, хотя отличился двумя ассистами.

– Убьет! Это вопрос времени. Сегодня не забил, а завтра забьет, это дело. Давайте не будем делать на нем акцент, потому что излишнее внимание в печати также отвлекает игрока. Эта Санта-Барбара с Судаковым и его возможным трансфером уже надоела. Только и слышно, нужно ли ему переходить куда-нибудь или нет. Но Жора в этом отношении профессионал и может от этого отвлечься.

У него есть определенный уровень, интеллект и футбольные качества. Я считаю, что Судаков – игрок европейского уровня, который со временем может стать топ-футболистом. Но нужно меньше его отвлекать на эти разговоры о трансфере. Всему свое время. На мой взгляд, Жора это один из лучших украинских футболистов и он заслуживает попробовать свои силы в европейском топ-чемпионате. А то, что он туда перейдет, это однозначно, – сказал Федецкий.

Ранее сообщалось, что двухкратный победитель Лиги чемпионов нацелился на звезду сборной Украины

Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
