Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нули на табло. Селтик сыграл вничью с Кайратом
Лига Чемпионов
Селтик
20.08.2025 22:00 – FT 0 : 0
Кайрат
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
20 августа 2025, 23:59 |
150
0

Нули на табло. Селтик сыграл вничью с Кайратом

Все решится в ответной игре в Казахстане

20 августа 2025, 23:59 |
150
0
Нули на табло. Селтик сыграл вничью с Кайратом
Getty Images/Global Images Ukraine.

В среду, 20 августа, состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Кайратом».

Встречу принимал стадион «Селтик Парк» в городе Глазго. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра состоится 27 августа в Казахстане.

В первом матче команды на двоих не забили ни одного гола.

Победитель по итогам двухматчевого противостояния отправится в основной раунд Лиги чемпионов, а проигравший – в основной раунд Лиги Европы.

Лига чемпионов. Плей-офф квалификации. 1-й матч

Селтик – Кайрат – 0:0

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
Обмен уколами. Базель и Копенгаген разошлись миром в квалификации ЛЧ
Бенфика с Трубиным вдесятером удержала ничью в игре Q4 ЛЧ против Фенербахче
В шаге от основного раунда. Буде-Глимт разгромил Штурм
Селтик Кайрат Алматы Лига чемпионов
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома приняла решение по Довбику после предложения Наполи
Футбол | 20 августа 2025, 02:46 1
Рома приняла решение по Довбику после предложения Наполи
Рома приняла решение по Довбику после предложения Наполи

Римляне не хотят отдавать украинца в аренду

Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Футбол | 20 августа 2025, 07:11 8
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле

Илья может играть как правый защитник

Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Футбол | 20.08.2025, 13:41
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
ФОТО. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду обновили брачный контракт
Футбол | 20.08.2025, 23:57
ФОТО. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду обновили брачный контракт
ФОТО. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду обновили брачный контракт
Хавбек Динамо: «Маккаби не слабее Пафоса. Будет тяжело»
Футбол | 20.08.2025, 19:58
Хавбек Динамо: «Маккаби не слабее Пафоса. Будет тяжело»
Хавбек Динамо: «Маккаби не слабее Пафоса. Будет тяжело»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 26
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
19.08.2025, 18:21 39
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 44
Другие виды
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
20.08.2025, 08:10 7
Футбол
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
19.08.2025, 07:51 91
Футбол
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
19.08.2025, 18:25 14
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
20.08.2025, 05:55 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем