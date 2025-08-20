Чем отличился Салиба, попав в лучшую команду АПЛ по версии PFA?

Защитник лондонского «Арсенала» Уильям Салиба попал в символическую сборную лучших игроков АПЛ сезона 2024/25 по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

Интересно, что француз является единственным игроком, который попал в эту команду в каждом из последних трех сезонов. Среди одноклубников Салибы в состав этого года также вошли бразильский защитник Габриэл и английский хавбек Деклан Райс. Лучшим игроком сезона АПЛ был признан Мохамед Салах из «Ливерпуля».

По итогам кампании Премьер-лиги 2024/25 24-летний Уильям сыграл 35 матчей, в которых отличился 2 забитыми мячами. Его команда заняла второе место в турнирной таблице соревнования.