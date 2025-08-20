Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чем отличился Салиба, попав в лучшую команду АПЛ по версии PFA?
Англия
20 августа 2025, 22:17 |
113
0

Чем отличился Салиба, попав в лучшую команду АПЛ по версии PFA?

Французский защитник третий сезон подряд попадает в состав лучших

20 августа 2025, 22:17 |
113
0
Чем отличился Салиба, попав в лучшую команду АПЛ по версии PFA?
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильям Салиба

Защитник лондонского «Арсенала» Уильям Салиба попал в символическую сборную лучших игроков АПЛ сезона 2024/25 по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

Интересно, что француз является единственным игроком, который попал в эту команду в каждом из последних трех сезонов. Среди одноклубников Салибы в состав этого года также вошли бразильский защитник Габриэл и английский хавбек Деклан Райс. Лучшим игроком сезона АПЛ был признан Мохамед Салах из «Ливерпуля».

По итогам кампании Премьер-лиги 2024/25 24-летний Уильям сыграл 35 матчей, в которых отличился 2 забитыми мячами. Его команда заняла второе место в турнирной таблице соревнования.

По теме:
РБ Лейпциг определился с заменой Хави Симонса. Это футболист Ливерпуля
Список игроков, которые чаще всего становились лучшими в АПЛ по версии PFA
Игрок Эвертона выступает за клуб уже почти 17 лет
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига лучший игрок Мохамед Салах PFA символическая сборная Вильям Салиба Габриэл Магальяес Деклан Райс статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет новый проект. Президент Шахтера взял кредит на 60 млн евро
Футбол | 20 августа 2025, 12:17 1
Будет новый проект. Президент Шахтера взял кредит на 60 млн евро
Будет новый проект. Президент Шахтера взял кредит на 60 млн евро

Ринат Ахметов подписал кредитное соглашение для строительства парка в Румынии

Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Бокс | 20 августа 2025, 15:01 21
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика

Сергей Лапин сообщил, что украинский боксер выйдет на ринг против Джозефа Паркера

Рома приняла решение по Довбику после предложения Наполи
Футбол | 20.08.2025, 02:46
Рома приняла решение по Довбику после предложения Наполи
Рома приняла решение по Довбику после предложения Наполи
Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 20.08.2025, 22:36
Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Футбол | 20.08.2025, 19:59
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
18.08.2025, 19:37 7
Футбол
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
19.08.2025, 16:28
Футбол
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
19.08.2025, 07:51 91
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
18.08.2025, 22:58 1
Бокс
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
18.08.2025, 22:04 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 44
Другие виды
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
19.08.2025, 00:53 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем