  4. Стало известно, кто заменит Турана на скамейке в матче Шахтера с Серветтом
Лига конференций
20 августа 2025, 21:55 | Обновлено 20 августа 2025, 21:56
1006
1

Командой будут руководить Керем Яваш, Синан Сарикурт и Карло Николини

Стало известно, кто заменит Турана на скамейке в матче Шахтера с Серветтом
ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран на пресс-конференцию перед матчем Лиги конференций УЕФА с «Серветтом» (1:1) рассказал, кто его заменит на тренерском мостике из-за дисквалификации:

Моя дисквалификация? Я считаю, у нас отличный тренерский штаб: Керем Яваш, Синан Сарикурт и Карло Николини будут на скамейке завтра. Также на стадионе присутствуют Радион, Алекс и Мерт Сомай.

Я верю, что в нашем штабе есть необходимый опыт и ресурсы. Иногда в таких ситуациях определенные жертвы работают очень хорошо. Что касается судьи и дисквалификаций, то это может негативно повлиять на наш прогресс.

Но должен сказать, что в обоих матчах с «Панатинаикосом» судья влиял на счет и на стиль игры. Моя реакция может быть неправильной, но я должен защищать своих футболистов.

Что касается завтрашней игры: я верю, что у нас хороший тренерский штаб, чтобы отреагировать на эту ситуацию».

Николай Степанов
Wlad West
А как же сирун?
+2
