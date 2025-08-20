Стало известно, кто заменит Турана на скамейке в матче Шахтера с Серветтом

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран на пресс-конференцию перед матчем Лиги конференций УЕФА с «Серветтом» (1:1) рассказал, кто его заменит на тренерском мостике из-за дисквалификации:

Моя дисквалификация? Я считаю, у нас отличный тренерский штаб: Керем Яваш, Синан Сарикурт и Карло Николини будут на скамейке завтра. Также на стадионе присутствуют Радион, Алекс и Мерт Сомай.

Я верю, что в нашем штабе есть необходимый опыт и ресурсы. Иногда в таких ситуациях определенные жертвы работают очень хорошо. Что касается судьи и дисквалификаций, то это может негативно повлиять на наш прогресс.

Но должен сказать, что в обоих матчах с «Панатинаикосом» судья влиял на счет и на стиль игры. Моя реакция может быть неправильной, но я должен защищать своих футболистов.

Что касается завтрашней игры: я верю, что у нас хороший тренерский штаб, чтобы отреагировать на эту ситуацию».