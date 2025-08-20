Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Список игроков, которые чаще всего становились лучшими в АПЛ по версии PFA
Англия
20 августа 2025, 21:52
Список игроков, которые чаще всего становились лучшими в АПЛ по версии PFA

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах является абсолютным рекордсменом этого рейтинга

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах официально стал лучшим игроком АПЛ сезона 2024/25 по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). Поскольку эта премия стала для египтянина третьей, он установил рекорд за всю историю награды.

Список игроков, которые чаще всего становились лучшими футболистами АПЛ по версии PFA

  • Мохамед Салах (Ливерпуль) – 3: 2017/18, 2021/22, 2024/25
  • Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити) – 2: 2019/20, 2020/21
  • Гарет Бэйл (Тоттенхэм) – 2: 2010/11, 2012/13
  • Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед) – 2: 2006/07, 2007/08
  • Тьерри Анри (Арсенал) – 2: 2002/03, 2003/04
  • Алан Ширер (Блэкберн, Ньюкасл) – 2: 1994/95, 1996/97
  • Марк Хьюз (Манчестер Юнайтед) – 2: 1988/89, 1990/91

По итогам прошлого розыгрыша английского чемпионата Салах в 38 матчах отличился 29 забитыми мячами и 18 результативными передачами.

Египтянин вместе со своей командой завоевал чемпионство, а также стал лучшим голеадором и ассистентом АПЛ.

Чем отличился Салиба, попав в лучшую команду АПЛ по версии PFA?
РБ Лейпциг определился с заменой Хави Симонса. Это футболист Ливерпуля
Ровно 22 года назад Роналду впервые вышел на поле в футболке Португалии
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
