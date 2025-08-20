Список игроков, которые чаще всего становились лучшими в АПЛ по версии PFA
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах является абсолютным рекордсменом этого рейтинга
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах официально стал лучшим игроком АПЛ сезона 2024/25 по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). Поскольку эта премия стала для египтянина третьей, он установил рекорд за всю историю награды.
Список игроков, которые чаще всего становились лучшими футболистами АПЛ по версии PFA
- Мохамед Салах (Ливерпуль) – 3: 2017/18, 2021/22, 2024/25
- Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити) – 2: 2019/20, 2020/21
- Гарет Бэйл (Тоттенхэм) – 2: 2010/11, 2012/13
- Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед) – 2: 2006/07, 2007/08
- Тьерри Анри (Арсенал) – 2: 2002/03, 2003/04
- Алан Ширер (Блэкберн, Ньюкасл) – 2: 1994/95, 1996/97
- Марк Хьюз (Манчестер Юнайтед) – 2: 1988/89, 1990/91
По итогам прошлого розыгрыша английского чемпионата Салах в 38 матчах отличился 29 забитыми мячами и 18 результативными передачами.
Египтянин вместе со своей командой завоевал чемпионство, а также стал лучшим голеадором и ассистентом АПЛ.
Mo Salah becomes the first ever 𝙩𝙝𝙧𝙚𝙚-𝙩𝙞𝙢𝙚 winner of the PFA Player of the Year award 🇪🇬👑📈 pic.twitter.com/h4rM5uCpS9— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) August 20, 2025
