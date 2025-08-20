Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игрок Эвертона выступает за клуб уже почти 17 лет
Англия
Игрок Эвертона выступает за клуб уже почти 17 лет

Он является рекордсменом АПЛ по времени пребывания в одной команде

Игрок Эвертона выступает за клуб уже почти 17 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Шеймус Коулмен

Известный портал Transfermarkt опубликовал двадцатку действующих игроков АПЛ по времени пребывания в одном клубе.

Рекордсменом является игрок «Эвертона» Шеймус Коулмен, который играет за клуб уже 16 лет и 7 месяцев.

В топ-20 входит наибольшее количество игроков из «Манчестер Сити» (4), в то время как из «Арсенала» и «Челси» нет ни одного футболиста.

Топ-20 действующих игроков АПЛ по количеству времени, проведенного в одном клубе

  1. 16 лет и 7 месяцев – Шеймус Коулмен (Эвертон)
  2. 15 лет и 3 месяца – Льюис Данк (Брайтон)
  3. 12 лет и 1 месяц – Солли Марч (Брайтон)
  4. 11 лет и 6 месяцев – Адам Смит (Борнмут)
  5. 11 лет и 1 месяц – Люк Шоу (Манчестер Юнайтед)
  6. 11 лет и 0 месяцев – Бен Дэвис (Тоттенхэм Хотспур)
  7. 11 лет и 0 месяцев – Джамал Ласкеллес (Ньюкасл Юнайтед)
  8. 10 лет и 1 месяц – Том Кейрни (Фулхэм)
  9. 10 лет и 1 месяц – Джо Гомес (Ливерпуль)
  10. 9 лет и 1 месяц – Райан Йейтс (Ноттингем Форест)
  11. 9 лет и 1 месяц – Льюис Кук (Борнмут)
  12. 9 лет и 0 месяцев – Джон Стоунз (Манчестер Сити)
  13. 8 лет и 11 месяцев – Рико Генри (Брентфорд)
  14. 8 лет и 1 месяц – Джордан Пикфорд (Эвертон)
  15. 8 лет и 1 месяц – Мохамед Салах (Ливерпуль)
  16. 8 лет и 1 месяц – Эдерсон (Манчестер Сити)
  17. 8 лет и 1 месяц – Бернарду Силва (Манчестер Сити)
  18. 8 лет и 1 месяц – Фил Фоден (Манчестер Сити)
  19. 8 лет и 1 месяц – Майкл Кин (Эвертон)
  20. 8 лет и 1 месяц – Джейкоб Мерфи (Ньюкасл Юнайтед)
