Игрок Эвертона выступает за клуб уже почти 17 лет

Известный портал Transfermarkt опубликовал двадцатку действующих игроков АПЛ по времени пребывания в одном клубе.

Рекордсменом является игрок «Эвертона» Шеймус Коулмен, который играет за клуб уже 16 лет и 7 месяцев.

В топ-20 входит наибольшее количество игроков из «Манчестер Сити» (4), в то время как из «Арсенала» и «Челси» нет ни одного футболиста.

Топ-20 действующих игроков АПЛ по количеству времени, проведенного в одном клубе

16 лет и 7 месяцев – Шеймус Коулмен (Эвертон) 15 лет и 3 месяца – Льюис Данк (Брайтон) 12 лет и 1 месяц – Солли Марч (Брайтон) 11 лет и 6 месяцев – Адам Смит (Борнмут) 11 лет и 1 месяц – Люк Шоу (Манчестер Юнайтед) 11 лет и 0 месяцев – Бен Дэвис (Тоттенхэм Хотспур) 11 лет и 0 месяцев – Джамал Ласкеллес (Ньюкасл Юнайтед) 10 лет и 1 месяц – Том Кейрни (Фулхэм) 10 лет и 1 месяц – Джо Гомес (Ливерпуль) 9 лет и 1 месяц – Райан Йейтс (Ноттингем Форест) 9 лет и 1 месяц – Льюис Кук (Борнмут) 9 лет и 0 месяцев – Джон Стоунз (Манчестер Сити) 8 лет и 11 месяцев – Рико Генри (Брентфорд) 8 лет и 1 месяц – Джордан Пикфорд (Эвертон) 8 лет и 1 месяц – Мохамед Салах (Ливерпуль) 8 лет и 1 месяц – Эдерсон (Манчестер Сити) 8 лет и 1 месяц – Бернарду Силва (Манчестер Сити) 8 лет и 1 месяц – Фил Фоден (Манчестер Сити) 8 лет и 1 месяц – Майкл Кин (Эвертон) 8 лет и 1 месяц – Джейкоб Мерфи (Ньюкасл Юнайтед)