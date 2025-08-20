Игрок Эвертона выступает за клуб уже почти 17 лет
Он является рекордсменом АПЛ по времени пребывания в одной команде
Известный портал Transfermarkt опубликовал двадцатку действующих игроков АПЛ по времени пребывания в одном клубе.
Рекордсменом является игрок «Эвертона» Шеймус Коулмен, который играет за клуб уже 16 лет и 7 месяцев.
В топ-20 входит наибольшее количество игроков из «Манчестер Сити» (4), в то время как из «Арсенала» и «Челси» нет ни одного футболиста.
Топ-20 действующих игроков АПЛ по количеству времени, проведенного в одном клубе
- 16 лет и 7 месяцев – Шеймус Коулмен (Эвертон)
- 15 лет и 3 месяца – Льюис Данк (Брайтон)
- 12 лет и 1 месяц – Солли Марч (Брайтон)
- 11 лет и 6 месяцев – Адам Смит (Борнмут)
- 11 лет и 1 месяц – Люк Шоу (Манчестер Юнайтед)
- 11 лет и 0 месяцев – Бен Дэвис (Тоттенхэм Хотспур)
- 11 лет и 0 месяцев – Джамал Ласкеллес (Ньюкасл Юнайтед)
- 10 лет и 1 месяц – Том Кейрни (Фулхэм)
- 10 лет и 1 месяц – Джо Гомес (Ливерпуль)
- 9 лет и 1 месяц – Райан Йейтс (Ноттингем Форест)
- 9 лет и 1 месяц – Льюис Кук (Борнмут)
- 9 лет и 0 месяцев – Джон Стоунз (Манчестер Сити)
- 8 лет и 11 месяцев – Рико Генри (Брентфорд)
- 8 лет и 1 месяц – Джордан Пикфорд (Эвертон)
- 8 лет и 1 месяц – Мохамед Салах (Ливерпуль)
- 8 лет и 1 месяц – Эдерсон (Манчестер Сити)
- 8 лет и 1 месяц – Бернарду Силва (Манчестер Сити)
- 8 лет и 1 месяц – Фил Фоден (Манчестер Сити)
- 8 лет и 1 месяц – Майкл Кин (Эвертон)
- 8 лет и 1 месяц – Джейкоб Мерфи (Ньюкасл Юнайтед)
Loyalty defined in the Premier League 👊 pic.twitter.com/6Q7PfVI8LQ— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) August 20, 2025
