Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Страсбург – Брондбю. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Лига конференций
Страсбург
21.08.2025 21:00 - : -
Брондбю
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
20 августа 2025, 16:35 | Обновлено 20 августа 2025, 16:36
12
0

Страсбург – Брондбю. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Матч начнется 21 августа в 21:00 по Киеву

20 августа 2025, 16:35 | Обновлено 20 августа 2025, 16:36
12
0
Страсбург – Брондбю. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
ФК Страсбург

В четверг, 21 августа состоится матч 4-го квалификационного раунда Лиги конференций между французским «Страсбургом» и датским «Брондбю». По киевскому времени игра начнется в 21:00.

Страсбург

В прошлом сезоне Лиги 1 команда набрала 57 очков за 34 матча и заняла 7-е место, уступив место в топ-6 и путевку в Лигу Европы в пользу «Лиона», из-за худшей разницы забитых/пропущенных голов. Из Кубка Франции «Страсбург» вылетел на стадии 1/8 финала от «Анже».

Этот поединок станет для команды первым в еврокубковом сезоне. Новый розыгрыш чемпионата Франции коллектив начал с минимальной победы на «Мецом».

Брондбю

Новый сезон чемпионата Дании действующий бронзовый призер турнира начал очень уверенно – за 5 поединков «Брондбю» получили 12 очков и пока занимают 2-е место турнирной таблицы, уступая «Копенгагену» из-за худшей разницы забитых/пропущенных голов.

Путь в еврокубках этого сезона датчане начали со 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, где команда одолела фарерский «Торсхавн». На следующем этапе отбора клуба противостоял «Викингур Рейкьявик», победивший в 1-й игре со счетом 3:0. Однако в домашнем поединке «Брондбю» совершил невероятный камбэк и прошел дальше, одолев соперников 4:3 по итогам 2-х игр.

Личные встречи

Команды еще ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

  • «Брондбю» завоевали 24 очка в 16 выездных играх чемпионата прошлого сезона – 2-й лучший показатель среди всех команд.
  • «Брондбю» забивали первыми в 7 из последних 9 матчах.
  • За 17 домашних игр в прошлом сезоне чемпионата «Страсбург» набрал 35 очков – 5-й лучший показатель.

Прогноз

Я поставлю на победу «Страсбурга» с коэффициентом 1.58.

Прогноз Sport.ua
Страсбург
21 августа 2025 -
21:00
Брондбю
Победа Страсбурга 1.58 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Есть 3 изменения. Известна заявка Полесья на первый матч с Фиорентиной
Маккаби Тель-Авив – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Левски – АЗ Алкмаар. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Страсбург Брондбю прогнозы прогнозы на футбол Лига конференций
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Футбол | 19 августа 2025, 18:25 11
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»

Энрико Камелио разочаровался в украинском форварде Ромы

Transfermarkt: три игрока Динамо отстранены от футбола
Футбол | 19 августа 2025, 20:36 9
Transfermarkt: три игрока Динамо отстранены от футбола
Transfermarkt: три игрока Динамо отстранены от футбола

Причина отстранения Диалло, Сироты и Рамиреса неизвестны

Экс-капитан Кривбасса: «Ван Леувен? Его дважды увольняли – это сигнал»
Футбол | 20.08.2025, 15:56
Экс-капитан Кривбасса: «Ван Леувен? Его дважды увольняли – это сигнал»
Экс-капитан Кривбасса: «Ван Леувен? Его дважды увольняли – это сигнал»
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Футбол | 20.08.2025, 13:41
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Бокс | 20.08.2025, 07:42
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
19.08.2025, 18:21 39
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
18.08.2025, 22:58 1
Бокс
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
18.08.2025, 19:37 6
Футбол
Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5
Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5
18.08.2025, 22:46 2
Теннис
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
20.08.2025, 07:11 7
Футбол
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
18.08.2025, 22:04 4
Футбол
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
19.08.2025, 00:45
Футбол
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
19.08.2025, 16:28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем