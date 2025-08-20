Страсбург – Брондбю. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Матч начнется 21 августа в 21:00 по Киеву
В четверг, 21 августа состоится матч 4-го квалификационного раунда Лиги конференций между французским «Страсбургом» и датским «Брондбю». По киевскому времени игра начнется в 21:00.
Страсбург
В прошлом сезоне Лиги 1 команда набрала 57 очков за 34 матча и заняла 7-е место, уступив место в топ-6 и путевку в Лигу Европы в пользу «Лиона», из-за худшей разницы забитых/пропущенных голов. Из Кубка Франции «Страсбург» вылетел на стадии 1/8 финала от «Анже».
Этот поединок станет для команды первым в еврокубковом сезоне. Новый розыгрыш чемпионата Франции коллектив начал с минимальной победы на «Мецом».
Брондбю
Новый сезон чемпионата Дании действующий бронзовый призер турнира начал очень уверенно – за 5 поединков «Брондбю» получили 12 очков и пока занимают 2-е место турнирной таблицы, уступая «Копенгагену» из-за худшей разницы забитых/пропущенных голов.
Путь в еврокубках этого сезона датчане начали со 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, где команда одолела фарерский «Торсхавн». На следующем этапе отбора клуба противостоял «Викингур Рейкьявик», победивший в 1-й игре со счетом 3:0. Однако в домашнем поединке «Брондбю» совершил невероятный камбэк и прошел дальше, одолев соперников 4:3 по итогам 2-х игр.
Личные встречи
Команды еще ни разу не встречались в очных играх.
Интересные факты
- «Брондбю» завоевали 24 очка в 16 выездных играх чемпионата прошлого сезона – 2-й лучший показатель среди всех команд.
- «Брондбю» забивали первыми в 7 из последних 9 матчах.
- За 17 домашних игр в прошлом сезоне чемпионата «Страсбург» набрал 35 очков – 5-й лучший показатель.
Прогноз
Я поставлю на победу «Страсбурга» с коэффициентом 1.58.
21:00
