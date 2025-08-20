В четверг, 21 августа состоится матч 4-го квалификационного раунда Лиги конференций между французским «Страсбургом» и датским «Брондбю». По киевскому времени игра начнется в 21:00.

Страсбург

В прошлом сезоне Лиги 1 команда набрала 57 очков за 34 матча и заняла 7-е место, уступив место в топ-6 и путевку в Лигу Европы в пользу «Лиона», из-за худшей разницы забитых/пропущенных голов. Из Кубка Франции «Страсбург» вылетел на стадии 1/8 финала от «Анже».

Этот поединок станет для команды первым в еврокубковом сезоне. Новый розыгрыш чемпионата Франции коллектив начал с минимальной победы на «Мецом».

Брондбю

Новый сезон чемпионата Дании действующий бронзовый призер турнира начал очень уверенно – за 5 поединков «Брондбю» получили 12 очков и пока занимают 2-е место турнирной таблицы, уступая «Копенгагену» из-за худшей разницы забитых/пропущенных голов.

Путь в еврокубках этого сезона датчане начали со 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, где команда одолела фарерский «Торсхавн». На следующем этапе отбора клуба противостоял «Викингур Рейкьявик», победивший в 1-й игре со счетом 3:0. Однако в домашнем поединке «Брондбю» совершил невероятный камбэк и прошел дальше, одолев соперников 4:3 по итогам 2-х игр.

Личные встречи

Команды еще ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

«Брондбю» завоевали 24 очка в 16 выездных играх чемпионата прошлого сезона – 2-й лучший показатель среди всех команд.

«Брондбю» забивали первыми в 7 из последних 9 матчах.

За 17 домашних игр в прошлом сезоне чемпионата «Страсбург» набрал 35 очков – 5-й лучший показатель.

Прогноз

Я поставлю на победу «Страсбурга» с коэффициентом 1.58.