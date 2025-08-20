Клуб-сенсация АПЛ подпишет хавбека Ювентуса за 30 миллионов евро

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
20 августа 2025, 14:55 |
Дуглас Луис перейдет в «Ноттингем Форест»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Луис

Бразильский полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Луис вскоре перейдет в английский «Ноттингем Форест», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «лесники» заплатят за 27-летнего футболиста примерно 30 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Дуглас Луис провел 27 матчей на клубном уровне, но не сумел отметиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее «Ноттингем Форест» подписал Джеймса Макетти.

Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
