Клуб-сенсация АПЛ подпишет хавбека Ювентуса за 30 миллионов евро
Дуглас Луис перейдет в «Ноттингем Форест»
Бразильский полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Луис вскоре перейдет в английский «Ноттингем Форест», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «лесники» заплатят за 27-летнего футболиста примерно 30 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Дуглас Луис провел 27 матчей на клубном уровне, но не сумел отметиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее «Ноттингем Форест» подписал Джеймса Макетти.
🚨🌳 Douglas Luiz to Nottingham Forest, here we go! Deal now done for fee around €30m to Juventus.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025
Understand #NFFC are planning for the Brazilian to travel today destination UK if documents are exchanged in time.
Medical can take place on Thursday if all goes to plan. ✈️🇧🇷 pic.twitter.com/vx52RjxTcD
