Клуб-сенсация АПЛ подпишет хавбека Ювентуса за 30 миллионов евро

Бразильский полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Луис вскоре перейдет в английский «Ноттингем Форест», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «лесники» заплатят за 27-летнего футболиста примерно 30 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Дуглас Луис провел 27 матчей на клубном уровне, но не сумел отметиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее «Ноттингем Форест» подписал Джеймса Макетти.