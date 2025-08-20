450 от Роналду, 45 от Мбаппе. Кто расположился между ними?
Вспомним десятку лучших европейских бомбардиров «Реала»
В матче первого тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» дома победил «Осасуну» со счетом 1:0.
Единственный мяч за хозяев забил Килиан Мбаппе.
После этого забитого мяча француз имеет в своем активе 45 голов за «Реал» во всех турнирах. В списке европейских (не испанских) бомбардиров «сливочных» Мбаппе занимает 10-е место.
Рекордсменом клуба является Криштиану Роналду, в активе которого 450 забитых голов во всех соревнованиях.
Лучшие европейские бомбардиры Реала (кроме испанцев)
- 450 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 354 – Карим Бензема (Франция)
- 242 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
- 106 – Гарет Бейл (Уэльс)
- 64 – Рууд ван Нистелрой (Нидерланды)
- 58 – Луис Фигу (Португалия)
- 50 – Ули Штилеке (ФРГ)
- 49 – Давор Шукер (Хорватия)
- 49 – Зинедин Зидан (Франция)
- 45 – Килиан Мбаппе (Франция)
