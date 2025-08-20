Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 450 от Роналду, 45 от Мбаппе. Кто расположился между ними?
Испания
20 августа 2025, 14:37 |
302
1

450 от Роналду, 45 от Мбаппе. Кто расположился между ними?

Вспомним десятку лучших европейских бомбардиров «Реала»

20 августа 2025, 14:37 |
302
1
450 от Роналду, 45 от Мбаппе. Кто расположился между ними?
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В матче первого тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» дома победил «Осасуну» со счетом 1:0.

Единственный мяч за хозяев забил Килиан Мбаппе.

После этого забитого мяча француз имеет в своем активе 45 голов за «Реал» во всех турнирах. В списке европейских (не испанских) бомбардиров «сливочных» Мбаппе занимает 10-е место.

Рекордсменом клуба является Криштиану Роналду, в активе которого 450 забитых голов во всех соревнованиях.

Лучшие европейские бомбардиры Реала (кроме испанцев)

  1. 450 – Криштиану Роналду (Португалия)
  2. 354 – Карим Бензема (Франция)
  3. 242 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
  4. 106 – Гарет Бейл (Уэльс)
  5. 64 – Рууд ван Нистелрой (Нидерланды)
  6. 58 – Луис Фигу (Португалия)
  7. 50 – Ули Штилеке (ФРГ)
  8. 49 – Давор Шукер (Хорватия)
  9. 49 – Зинедин Зидан (Франция)
  10. 45 – Килиан Мбаппе (Франция)
По теме:
Потерял доверие. Игрок Барселоны расторг контракт с агентом
Спортинг возобновит переговоры с донецким Шахтером о переходе вингера
Бразильский вратарь побил мировой рекорд по количеству проведенных матчей
Осасуна чемпионат Испании по футболу пенальти Реал Мадрид статистика Ла Лига Килиан Мбаппе Реал - Осасуна Криштиану Роналду Карим Бензема Ференц Пушкаш Гарет Бэйл Руд ван Нистелрой Луиш Фигу Давор Шукер Зинедин Зидан
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон
Футбол | 19 августа 2025, 16:05 29
Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон
Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон

Алексей Сливченко убежден, что уже этим летом вингер «горняков» должен уехать покорять АПЛ

Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Футбол | 20 августа 2025, 00:07 41
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ

Команда из Кипра на выезде переиграла сербский коллектив со счетом 2:1

ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
Другие виды | 19.08.2025, 18:40
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
Следом за Бех-Романчук. Украинскую бегунью отстранили от соревнований
Другие виды | 20.08.2025, 09:23
Следом за Бех-Романчук. Украинскую бегунью отстранили от соревнований
Следом за Бех-Романчук. Украинскую бегунью отстранили от соревнований
Форвард сборной Украины пропустит старт чемпионата из-за травмы
Футбол | 20.08.2025, 14:37
Форвард сборной Украины пропустит старт чемпионата из-за травмы
Форвард сборной Украины пропустит старт чемпионата из-за травмы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Вместо Мбаппе Реалу нужно было подписывать Роналду. Он бы забил еще 200 голов.
Ответить
0
Популярные новости
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
19.08.2025, 07:51 91
Футбол
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
19.08.2025, 00:53 3
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
19.08.2025, 06:23 9
Футбол
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
18.08.2025, 19:37 6
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 20
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
20.08.2025, 07:42 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем