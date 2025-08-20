450 от Роналду, 45 от Мбаппе. Кто расположился между ними?

В матче первого тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» дома победил «Осасуну» со счетом 1:0.

Единственный мяч за хозяев забил Килиан Мбаппе.

После этого забитого мяча француз имеет в своем активе 45 голов за «Реал» во всех турнирах. В списке европейских (не испанских) бомбардиров «сливочных» Мбаппе занимает 10-е место.

Рекордсменом клуба является Криштиану Роналду, в активе которого 450 забитых голов во всех соревнованиях.

Лучшие европейские бомбардиры Реала (кроме испанцев)

450 – Криштиану Роналду (Португалия) 354 – Карим Бензема (Франция) 242 – Ференц Пушкаш (Венгрия) 106 – Гарет Бейл (Уэльс) 64 – Рууд ван Нистелрой (Нидерланды) 58 – Луис Фигу (Португалия) 50 – Ули Штилеке (ФРГ) 49 – Давор Шукер (Хорватия) 49 – Зинедин Зидан (Франция) 45 – Килиан Мбаппе (Франция)