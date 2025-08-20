Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Левски – АЗ Алкмаар. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Лига конференций
Левски
21.08.2025 21:00 - : -
АЗ Алкмаар
Лига конференций
20 августа 2025, 14:23 | Обновлено 20 августа 2025, 14:47
45
0

Левски – АЗ Алкмаар. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Матч начнется 21 августа в 21:00 по Киеву

ФК Левски

В четверг, 21 августа состоится матч 4-го квалификационного раунда Лиги конференций между болгарским «Левски» и нидерландским «АЗ Алкмаар». По киевскому времени игра начнется в 21:00.

Левски

Действующий серебряный призер чемпионата Болгарии довольно уверенно начал новый сезон – за 5 игр Первой лиги коллектив набрал 13 зачетных баллов и пока занимает 2-е место, отставая от «Лудогорца» только из-за худшей разницы забитых/пропущенных.

Еврокубковое путешествие болгары начали с 1-го квалификационного раунда Лиги Европы, где прошли израильский Хапоэль Беер-Шева. Однако на следующем этапе отбора коллектив минимально уступил «Бразе» (единственный гол португальцы забили на 104-й минуте ответного матча). В 3-м раунде квалификации Лиги конференций «Левски» без проблем прошли азербайджанский «Сабах Баку» с общим счетом 3:0.

Аз Алкмаар

В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов «АЗ» набрал 57 очков и занял 5 место, после чего был вынужден играть в плей-офф за выход в отбор Лиги конференций. Там коллектив преодолел «Херенвен» и «Твенте» и вышел во 2-й квалификационный раунд турнира.

Первым соперником нидерландцев на еврокубковой арене стал финский «Ильвес», который они преодолели с общим счетом 8:4. В 3-м раунде квалификации «АЗ» противостоял «Вадуц», однако «красно-белые» без проблем обыграли лихтейнштейнцев 4:0 по итогам 2-х игр.

Личные встречи

Коллективы ни разу не встречались в официальных поединках в XXI веке.

Интересные факты

  • За 5 игр чемпионата Болгарии в этом сезоне «Левски» забили 11 голов – лучший результат среди всех команд.
  • «АЗ Алкмар» пропустил 37 голов в прошлом сезоне Эредивизе – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • За 11 официальных игр в этом сезоне «Левски» одержали 7 побед, трижды сыграли вничью и 1 раз проиграли.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.53.

Прогноз Sport.ua
Левски
21 августа 2025 -
21:00
АЗ Алкмаар
Тотал больше 2.5 1.53 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Левски София АЗ Алкмаар прогнозы прогнозы на футбол Лига конференций
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
