Гендиректор клуба УПЛ: «Тиктокеры с нас смеются, вспоминают живчик»
Александр Ризниченко рассказал о планах «Оболони» на сезон
Генеральный директор киевской «Оболони» Александр Ризниченко рассказал о планах команды на сезон 2025/26:
«Команда в этом сезоне должна быть не ниже седьмого места. Есть скептики, тиктокеры смеются и вспоминают живчик. Но есть поговорка: цыплят осенью считают. Посмотрим, как мы завершим сезон и кто где окажется».
В 3 стартовых турах УПЛ 2025/26 «Оболонь» набрала 7 очков и идет на 5-м месте в турнирной таблице.
Ранее Александр Ризниченко высказался о новом главном тренере «Оболони» Александре Антоненко.
