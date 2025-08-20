Гендиректор клуба УПЛ: «Тиктокеры с нас смеются, вспоминают живчик»

Генеральный директор киевской «Оболони» Александр Ризниченко рассказал о планах команды на сезон 2025/26:

«Команда в этом сезоне должна быть не ниже седьмого места. Есть скептики, тиктокеры смеются и вспоминают живчик. Но есть поговорка: цыплят осенью считают. Посмотрим, как мы завершим сезон и кто где окажется».

В 3 стартовых турах УПЛ 2025/26 «Оболонь» набрала 7 очков и идет на 5-м месте в турнирной таблице.

