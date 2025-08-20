Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гендиректор клуба УПЛ: «Тиктокеры с нас смеются, вспоминают живчик»
Украина. Премьер лига
20 августа 2025, 14:14 | Обновлено 20 августа 2025, 14:20
Гендиректор клуба УПЛ: «Тиктокеры с нас смеются, вспоминают живчик»

Александр Ризниченко рассказал о планах «Оболони» на сезон

ФК Оболонь Киев. Александр Ризниченко

Генеральный директор киевской «Оболони» Александр Ризниченко рассказал о планах команды на сезон 2025/26:

«Команда в этом сезоне должна быть не ниже седьмого места. Есть скептики, тиктокеры смеются и вспоминают живчик. Но есть поговорка: цыплят осенью считают. Посмотрим, как мы завершим сезон и кто где окажется».

В 3 стартовых турах УПЛ 2025/26 «Оболонь» набрала 7 очков и идет на 5-м месте в турнирной таблице.

Ранее Александр Ризниченко высказался о новом главном тренере «Оболони» Александре Антоненко.

Александр Ризниченко Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
