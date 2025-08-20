Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Андерлехт – АЕК. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Матч начнется 21 августа в 21:00 по Киеву

Андерлехт – АЕК. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
АЕК Афины

В четверг, 21 августа состоится матч 4-го квалификационного раунда Лиги конференций между бельгийским «Андерлехтом» и греческим «АЕКом». По киевскому времени игра начнется в 21:00.

Андерлехт

4-я команда прошлого розыгрыша Лиги Жупиле неплохо начала новый сезон чемпионата – за 4 игры «Андерлехт» получил 9 баллов (3 победы и 1 поражение) и пока занимает 3-е место турнирной таблицы. Следует также упомянуть, что «Андерлехт» дошел до финала Кубка Бельгии 2024/25, но там уступил «Брюгге» со счетом 2:1.

Путь в еврокубках бельгийцы начали в этом году со 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, где в серии пенальти уступили шведскому «Хеккену». Соперником команды на 3-м этапе отбора Лиги конференций стал молдавский «Шериф», побежденный «Андерлехтом» с общим счетом 4:1.

АЕК

В прошлом сезоне чемпионата Греции коллектив набрал 53 очка за 32 поединка и занял 4 место, отстав от ближайших конкурентов на 5 зачетных баллов. Неплохо выступил АЕК и в кубке страны, но там команда уступила будущему победителю «Олимпиакосу» с общим счетом 6:2.

Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций, откуда греки и начали свое путешествие в еврокубках, «АЕК» одолел израильский «Хапоэль Беер-Шева» с общим счетом 1:0. На 3 этапе отбора клуб победил киприотский «Арис» 5:3 по сумме 2-х поединков.

Личные встречи

Последний раз коллективы встречались между собой на групповом этапе Лиги Европы в 2011 году. Тогда в обеих играх победил «Андерлехт».

Интересные факты

  • «АЕК» не победил ни в одной из последних 7 выездных игр. На счету команды за это время 4 поражения и 3 ничьих.
  • За 4 игры Лиги Жупиле в этом сезоне «Андерлехт» забил 11 мячей – 2-й лучший показатель среди всех команд.
  • В 4-х домашних играх этого сезона «Андерлехт» одержал 3 победы (с общим счетом 9:2) и 1 раз проиграл.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.55.

Андерлехт
21 августа 2025 -
21:00
АЕК
АЕК Афины Андерлехт Лига конференций
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
