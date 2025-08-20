Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
Один из старейших клубов Франции может прекратить свое существование

«Аяччо» не сумел погасить долги, которые составляли 15 млн евро

Один из старейших клубов Франции может прекратить свое существование
ФК Аяччо

Французский футбольный клуб «Аяччо», который имеет 115-летнюю историю, находится на грани исчезновения из-за финансовых проблем.

В начале августа Национальная дирекция контроля и управления (DNCG) исключила команду из второго дивизиона (Лига 2) и лишила ее профессионального статуса.

Из-за финансовых проблем «Аяччо» подделал банковские документы, чтобы погасить долг в размере 15 млн долларов. Накануне стало известно, что французский клуб не сумел справиться с трудностями за отведенное время и подал заявление о банкротстве.

Будущее команды остается под вопросом – рассматривается вариант с продолжением выступление на любительском уровне, однако окончательное решение еще не принято.

В любом случае, в ближайшее время будут уволены около 180 сотрудников, а все футболисты получат статус свободных агентов и смогут искать себе новые команды.

В прошлом сезоне «Аяччо» занял 12-е место в Лиге 2. Наивысшее достижение клуба в чемпионате Франции – 6-е место в сезоне 1970/71. Помимо этого, «Аяччо» дважды становился чемпионом Лиги 2 в сезонах 1966/67 и 2001/02.

чемпионат Франции по футболу Лига 2 (Франция) Аяччо банкротство
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
