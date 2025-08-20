Один из старейших клубов Франции может прекратить свое существование
«Аяччо» не сумел погасить долги, которые составляли 15 млн евро
Французский футбольный клуб «Аяччо», который имеет 115-летнюю историю, находится на грани исчезновения из-за финансовых проблем.
В начале августа Национальная дирекция контроля и управления (DNCG) исключила команду из второго дивизиона (Лига 2) и лишила ее профессионального статуса.
Из-за финансовых проблем «Аяччо» подделал банковские документы, чтобы погасить долг в размере 15 млн долларов. Накануне стало известно, что французский клуб не сумел справиться с трудностями за отведенное время и подал заявление о банкротстве.
Будущее команды остается под вопросом – рассматривается вариант с продолжением выступление на любительском уровне, однако окончательное решение еще не принято.
В любом случае, в ближайшее время будут уволены около 180 сотрудников, а все футболисты получат статус свободных агентов и смогут искать себе новые команды.
В прошлом сезоне «Аяччо» занял 12-е место в Лиге 2. Наивысшее достижение клуба в чемпионате Франции – 6-е место в сезоне 1970/71. Помимо этого, «Аяччо» дважды становился чемпионом Лиги 2 в сезонах 1966/67 и 2001/02.
🚨 𝗟'𝗔𝗖 𝗔𝗝𝗔𝗖𝗖𝗜𝗢 𝗗𝗘́𝗣𝗢𝗦𝗘 𝗟𝗘 𝗕𝗜𝗟𝗔𝗡 𝗘𝗧 𝗣𝗘𝗥𝗗 𝗦𝗢𝗡 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗨𝗧 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗟 ! ❤️🤍❌— Actu Foot (@ActuFoot_) August 18, 2025
Une décision qui acte le licenciement d'environ 180 employés et la fermeture d'un centre de formation.
Le club corse souhaite toujours repartir en N3.… pic.twitter.com/U6ZIA6IV4V
