Один из старейших клубов Франции может прекратить свое существование

Французский футбольный клуб «Аяччо», который имеет 115-летнюю историю, находится на грани исчезновения из-за финансовых проблем.

В начале августа Национальная дирекция контроля и управления (DNCG) исключила команду из второго дивизиона (Лига 2) и лишила ее профессионального статуса.

Из-за финансовых проблем «Аяччо» подделал банковские документы, чтобы погасить долг в размере 15 млн долларов. Накануне стало известно, что французский клуб не сумел справиться с трудностями за отведенное время и подал заявление о банкротстве.

Будущее команды остается под вопросом – рассматривается вариант с продолжением выступление на любительском уровне, однако окончательное решение еще не принято.

В любом случае, в ближайшее время будут уволены около 180 сотрудников, а все футболисты получат статус свободных агентов и смогут искать себе новые команды.

В прошлом сезоне «Аяччо» занял 12-е место в Лиге 2. Наивысшее достижение клуба в чемпионате Франции – 6-е место в сезоне 1970/71. Помимо этого, «Аяччо» дважды становился чемпионом Лиги 2 в сезонах 1966/67 и 2001/02.