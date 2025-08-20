Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок Шахтера, Карпат и сборной Украины перешел в любительский клуб
Украина. Премьер лига
20 августа 2025, 11:55
Экс-игрок Шахтера, Карпат и сборной Украины перешел в любительский клуб

ФК «Сич» (Добряны) сообщил о подписании 38-летнего Дениса Кожанова

ФК Сич. Денис Кожанов

Бывший игрок львовских «Карпат», донецкого «Шахтера» и сборной Украины Денис Кожанов определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

О подписании опытного 38-летнего игрока объявил ФК «Сич» (Добряны), который представляет Львовскую область. Срок и детали соглашения пока неизвестны. В новой команде Кожанов будет выступать под 29-м номером.

«Поздравляем в команде легендарного Дениса Кожанова», – обратилась к игроку клубная пресс-служба.

На профессиональном уровне вингер играл в чемпионате Украины за «Шахтер», «Карпаты», «Мариуполь», «Верес», «Волынь», «Минай», «Севастополь». Имеет опыт выступлений за клуб из Молдовы. В активе Кожанова четыре матча за национальную сборную Украины.

В 2010 году Денис стал лучшим ассистентом Украинской Премьер-лиги, а в 2020 году выиграл гонку бомбардиров в Первой лиге.

