Максим ЗАДЕРАКА: «Хочу посвятить эту победу деткам из аутического спектра»

Полузащитник «Кривбасса» Максим Задерака прокомментировал победу над луганской «Зарей» (3:2) в 3-м туре УПЛ.

– Максим, какие эмоции после победной игры?

– Мне кажется, сегодня для болельщиков был настоящий топовый матч – особенно в плане эмоций. А вот для нашего тренерского штаба, возможно, не совсем, ведь это не совсем тот футбол, который они хотят видеть в нашем исполнении. Но самое главное – мы заработали три очка и движемся дальше с позитивом. Впереди – подготовка к Кубку Украины.

– Ты сделал дубль, который помог «Кривбассу» заработать три очка.

– Честно говоря, я рад, что мой дубль помог команде взять очки. Сейчас эмоции уже немного утихли. Нужно хорошо отдохнуть и с новыми силами готовиться к следующему матчу.

– Сегодня на трибунах стадиона было много криворожских болельщиков. Насколько ощущалась эта поддержка?

– Спасибо нашим верным болельщикам, которые всегда приходят и поддерживают нас, независимо от результата. Хочу посвятить эту победу детям с аутизмом, которые на этой неделе приезжали к нам. Они подарили нам настоящий заряд энергии и вдохновения – поэтому сегодняшняя победа для них.