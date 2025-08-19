Сыграет ли Лунин? Алонсо назвал состав Реала на первый матч сезона Ла Лиги

19 августа состоится матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Осасуна.

Поединок пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния наставники коллективов Хаби Алонсо и Алессио Лиши назвали стартовые составы своих подопечных.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота сливочных будет защищать бельгиец Тибо Куртуа.

Стартовые составы на матч Реал – Осасуна: