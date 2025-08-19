Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сыграет ли Лунин? Алонсо назвал состав Реала на первый матч сезона Ла Лиги
Испания
19 августа 2025, 20:58 | Обновлено 19 августа 2025, 21:02
19 августа сливочные сыграют с Осасуной, украинский голкипер остался на скамейке запасных

19 августа состоится матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Осасуна.

Поединок пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Перед стартом противостояния наставники коллективов Хаби Алонсо и Алессио Лиши назвали стартовые составы своих подопечных.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота сливочных будет защищать бельгиец Тибо Куртуа.

Стартовые составы на матч Реал – Осасуна:

Реал Мадрид Осасуна Реал - Осасуна стартовые составы Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин Тибо Куртуа Хаби Алонсо
Даниил Агарков
