Сыграет ли Лунин? Алонсо назвал состав Реала на первый матч сезона Ла Лиги
19 августа сливочные сыграют с Осасуной, украинский голкипер остался на скамейке запасных
19 августа состоится матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Осасуна.
Поединок пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Перед стартом противостояния наставники коллективов Хаби Алонсо и Алессио Лиши назвали стартовые составы своих подопечных.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота сливочных будет защищать бельгиец Тибо Куртуа.
Стартовые составы на матч Реал – Осасуна:
