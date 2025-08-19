Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
19 августа 2025, 10:48
Шотландский тренер прокомментировал матч первого тура АПЛ

Дэвид МОЙЕС: «Судьи провели плохой первый тур»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Шотландский тренер «Эвертона» Дэвид Мойес прокомментировал судейские решения в матче первого тура АПЛ, в котором его подопечные со счетом 0:1 уступили «Лидсу»:

«Я поговорил с судьей. Судья, похоже, не имел к этому никакого отношения, он считал, что это решение было принято VAR».

«Я действительно считаю, что судьи провели плохой первый тур. Думаю, было много плохих решений, и сегодняшнее — еще одно из них».

«Во втором тайме мы немного улучшили игру, но я не был впечатлен тем, как мы играли в целом. Я должен отдать должное «Лидсу». Мне показалось, что они играли невероятно интенсивно, особенно в первые 30 минут».

Ранее «Эвертон» начал сезон с поражения от новичка.

Дэвид Мойес Лидс - Эвертон Лидс Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу VAR
Даниил Кирияка Источник: ESPN
