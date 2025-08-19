Дэвид МОЙЕС: «Судьи провели плохой первый тур»
Шотландский тренер прокомментировал матч первого тура АПЛ
Шотландский тренер «Эвертона» Дэвид Мойес прокомментировал судейские решения в матче первого тура АПЛ, в котором его подопечные со счетом 0:1 уступили «Лидсу»:
«Я поговорил с судьей. Судья, похоже, не имел к этому никакого отношения, он считал, что это решение было принято VAR».
«Я действительно считаю, что судьи провели плохой первый тур. Думаю, было много плохих решений, и сегодняшнее — еще одно из них».
«Во втором тайме мы немного улучшили игру, но я не был впечатлен тем, как мы играли в целом. Я должен отдать должное «Лидсу». Мне показалось, что они играли невероятно интенсивно, особенно в первые 30 минут».
Ранее «Эвертон» начал сезон с поражения от новичка.
