Арда ТУРАН: «Надеюсь, Алиссон и Конопля скоро вернутся на поле»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал матч 3-го тура УПЛ против «Вереса» (2:0):

«Это был непростой матч, в котором еще до победы мы пережили эмоциональный надлом. Потому что в игре с «Карпатами» мы пропустили гол на 90-й минуте. В предыдущих поединках против «Панатинаикоса» мы показали действительно хороший футбол, но вылетели из турнира. Такие моменты создают у игроков определенные сомнения.

Однако мы сказали команде: будем настаивать на своем, потому что верим в будущее этой команды. Именно поэтому этот матч был особенно важен. Больше, чем анализ или статистика – важно было выиграть. И после 120 минут с греками и изнурительных поездок ребята сделали фантастическую работу. Благодарю каждого из них.

Алиссон получил удар, надеюсь, что он как можно скорее вернется. У Конопли ничего серьезного. Мы очень нуждаемся во всех игроках. Кевин возвращается в тренировочный процесс с командой, это для нас также радостная новость.

Судаков? Мы всей душой с ним. Мы знаем, через что он проходит, и понимаем, как это непросто. Но для меня он прежде всего не просто футболист, а замечательный человек, парень с большим будущим. Жизнь иногда приносит боль, однако мы всегда будем рядом. Благодарю его за то, что он сейчас был с нами.

Лукас Феррейра? Это стало важным сигналом. Мы верим: команда – это семья. И даже если в последнюю минуту, мы хотели сказать ему: добро пожаловать. Он будет очень важным игроком для нас, мы многого на него надеемся и верим в его талант. У него прекрасный характер, и я уверен: здесь он напишет замечательную историю, добьется больших побед и трофеев, помогая и себе, и команде».