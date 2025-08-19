Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 13 лет в клубе. Барселона приближается к продаже изгнанника Флика
Испания
19 августа 2025, 05:35 | Обновлено 19 августа 2025, 06:57
Getty Images/Global Images Ukraine. Иньяки Пенья

Итальянский «Комо» интересуется испанским вратарем каталонской «Барселоны» Иньяки Пеньей, сообщает известный журналист Николо Скира.

По информации источника, 26-летний футболист становится все ближе к оформлению перехода. Сейчас клубы ведут переговоры о формуле соглашения.

Напомним, Иньяки Пенья, который с 2012 года находится в системе каталонской «Барселоны», вынужден покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером Ханси Фликом. По слухам в СМИ, коуч даже просил руководство расторгнуть контракт с голкипером, если его не удастся продать.

В сезоне 2024/25 Иньяки Пенья провел 22 матча на клубном уровне, пропустив 25 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Иньяки Пенья Комо трансферы Серии A
Дмитрий Вус Источник: Николо Скира
