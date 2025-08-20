Англия20 августа 2025, 00:39 |
306
0
Рио Фердинанд назвал единственного игрока, которого ненавидел
Легенда «МЮ» – об Иане Райте
20 августа 2025, 00:39 |
306
0
Легендарный центрбек «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал футболиста, которого ненавидел. Британец выделил легенду «Арсенала» Иана Райта.
«Иан Райт был на высоте. Он был моим героем, когда я рос, но потом я его возненавидел. Он мне однажды сказал: «Слушай, это футбол, я должен залезть тебе в голову», – сказал Фердинанд.
Ранее бывший игрок сборной Англии, ныне эксперт телеканала TNT Sports, Рио Фердинанд раскритиковал «Манчестер Юнайтед» и главного тренера Рубена Аморима.
