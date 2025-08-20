Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рио Фердинанд назвал единственного игрока, которого ненавидел
Англия
20 августа 2025, 00:39 |
306
0

Рио Фердинанд назвал единственного игрока, которого ненавидел

Легенда «МЮ» – об Иане Райте

20 августа 2025, 00:39 |
306
0
Рио Фердинанд назвал единственного игрока, которого ненавидел
Getty Images/Global Images Ukraine. Рио Фердинанд

Легендарный центрбек «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал футболиста, которого ненавидел. Британец выделил легенду «Арсенала» Иана Райта.

«Иан Райт был на высоте. Он был моим героем, когда я рос, но потом я его возненавидел. Он мне однажды сказал: «Слушай, это футбол, я должен залезть тебе в голову», – сказал Фердинанд.

Ранее бывший игрок сборной Англии, ныне эксперт телеканала TNT Sports, Рио Фердинанд раскритиковал «Манчестер Юнайтед» и главного тренера Рубена Аморима.

По теме:
Элитная четверка. Список игроков, которые забивали на каждой минуте матча
ОФИЦИАЛЬНО. Футболисты выбрали лучшего игрока в прошлом сезоне АПЛ
Астон Вилла – Ман Сити – Эвертон. Кто еще прошел этот путь до Грилиша?
Иан Райт Рио Фердинанд Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Футбол | 19 августа 2025, 08:26 3
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге

Против «Осасуны» сыграет Тибо Куртуа

Реал Мадрид – Осасуна – 1:0. Как забил Мбаппе. Видео гола и обзор матча
Футбол | 20 августа 2025, 01:03 0
Реал Мадрид – Осасуна – 1:0. Как забил Мбаппе. Видео гола и обзор матча
Реал Мадрид – Осасуна – 1:0. Как забил Мбаппе. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча первого тура Ла Лиги 2025/26

Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Футбол | 19.08.2025, 23:02
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
Бокс | 19.08.2025, 07:03
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Футбол | 19.08.2025, 18:25
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2025, 07:11 2
Теннис
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
18.08.2025, 04:19 1
Футбол
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
19.08.2025, 00:53 3
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
18.08.2025, 22:58 1
Бокс
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
18.08.2025, 09:00 2
Война
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
19.08.2025, 06:23 9
Футбол
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
18.08.2025, 07:12
Футбол
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем