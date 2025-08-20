Рио Фердинанд назвал единственного игрока, которого ненавидел

Легендарный центрбек «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал футболиста, которого ненавидел. Британец выделил легенду «Арсенала» Иана Райта.

«Иан Райт был на высоте. Он был моим героем, когда я рос, но потом я его возненавидел. Он мне однажды сказал: «Слушай, это футбол, я должен залезть тебе в голову», – сказал Фердинанд.

Ранее бывший игрок сборной Англии, ныне эксперт телеканала TNT Sports, Рио Фердинанд раскритиковал «Манчестер Юнайтед» и главного тренера Рубена Аморима.