«Так невозможно выиграть трофей». Легендарный защитник раскритиковал МЮ

Бывший игрок сборной Англии, сейчас эксперт телеканала TNT Sports, Рио Фердинанд раскритиковал «Манчестер Юнайтед» и главного тренер Рубена Аморима после проигранного финала Лиги Европы против «Тоттенхэма» (0:1).

«Это был катастрофический сезон, который завершился на горькой ноте, но я не думаю, что команда сделала достаточно, чтобы заслуживать большего. Мне показалось, что обе команды боялись проиграть.

Невозможно выиграть трофей, когда ты играешь осторожно и сдержанно – в такие моменты нужно быть смелым. Впереди долгое, очень долгое лето.

Тот список трансферных целей, что у них был, теперь придется выбросить, потому что Лиги чемпионов не будет. Это будет совершенно другой список для усиления», – сказал Фердинанд.