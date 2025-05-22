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Лига Европы
22 мая 2025, 12:56 | Обновлено 22 мая 2025, 13:19
784
0

«Так невозможно выиграть трофей». Легендарный защитник раскритиковал МЮ

Рио Фердинанд разочарован выступлением «дьяволов» в финале Лиги Европы

22 мая 2025, 12:56 | Обновлено 22 мая 2025, 13:19
784
0
«Так невозможно выиграть трофей». Легендарный защитник раскритиковал МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рио Фердінанд

Бывший игрок сборной Англии, сейчас эксперт телеканала TNT Sports, Рио Фердинанд раскритиковал «Манчестер Юнайтед» и главного тренер Рубена Аморима после проигранного финала Лиги Европы против «Тоттенхэма» (0:1).

«Это был катастрофический сезон, который завершился на горькой ноте, но я не думаю, что команда сделала достаточно, чтобы заслуживать большего. Мне показалось, что обе команды боялись проиграть.

Невозможно выиграть трофей, когда ты играешь осторожно и сдержанно – в такие моменты нужно быть смелым. Впереди долгое, очень долгое лето.

Тот список трансферных целей, что у них был, теперь придется выбросить, потому что Лиги чемпионов не будет. Это будет совершенно другой список для усиления», – сказал Фердинанд.

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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы Арсенал Лондон Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд
Андрей Витренко Источник: The Mirror
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