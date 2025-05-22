Онана в основе на финал – плохая примета. Камерунец снова стал вторым
Андре Онана снова проиграл решающий матч еврокубка
21 мая в финальном матче Лиги Европы на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао «Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.
Матч отметился еще одним интересным статистическим и историческим фактом.
Вратарь МЮ Андре Онана записал в свой пассив еще один проигранный финал.
В 2017 году камерунский голкипер вместе с «Аяксом» проиграл финал Лиги Европы своему нынешнему клубу, «Манчестер Юнайтед» (0:2).
Далее в 2023 году вместе с «Интером» Онана проиграл финальный поединок Лиги чемпионов другой команде из Манчестера (0:1).
В 2025 году камерунец уже в составе «Манчестер Юнайтед» снова проиграл финал.
Andre Onana has lost each of the 𝐭𝐡𝐫𝐞𝐞 European finals he's played in 🇨🇲💔❌ pic.twitter.com/BrKWGoWtbQ— LiveScore (@livescore) May 22, 2025
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