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Лига Европы
22 мая 2025, 12:47 | Обновлено 22 мая 2025, 12:48
65
0

Онана в основе на финал – плохая примета. Камерунец снова стал вторым

Андре Онана снова проиграл решающий матч еврокубка

22 мая 2025, 12:47 | Обновлено 22 мая 2025, 12:48
65
0
Онана в основе на финал – плохая примета. Камерунец снова стал вторым
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

21 мая в финальном матче Лиги Европы на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао «Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

Матч отметился еще одним интересным статистическим и историческим фактом.

Вратарь МЮ Андре Онана записал в свой пассив еще один проигранный финал.

В 2017 году камерунский голкипер вместе с «Аяксом» проиграл финал Лиги Европы своему нынешнему клубу, «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Далее в 2023 году вместе с «Интером» Онана проиграл финальный поединок Лиги чемпионов другой команде из Манчестера (0:1).

В 2025 году камерунец уже в составе «Манчестер Юнайтед» снова проиграл финал.

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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы Арсенал Лондон Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед статистика Андре Онана
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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