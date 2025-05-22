Легенда МЮ отреагировал на триумф Тоттенхэма в ЛЕ, припомнив Арсенал

Легендарный футболист Манчестер Юнайтед Рой Кин поделился эмоциями после финала Лиги Европы, где «красные дьяволы» минимально уступили лондонскому «Тоттенхэму» (0:1).

«В этом сезоне шпоры выиграли больше трофеев, чем «Арсенал». Если сравнивать с другими клубами, их критиковали как никого другого.

Они, конечно, играли не в своем стиле. Они очень хорошо оборонялись, их игра в атаке не была лучшей, но это не имеет большого значения.

Что касается критики за последние несколько лет, мы говорили, что у них прекрасный стадион, но главное — выигрывать трофеи.

Теперь они могут коснуться этого трофея и по-настоящему насладиться им. Когда игроки вернутся на предсезонную подготовку, они будут знать, что попали в Лигу чемпионов, и это будет иметь фантастический эффект на клуб», – сказал Кин.

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