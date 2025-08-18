Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Свитолина прибыла в Нью-Йорк и провела тренировку на кортах US Open
ФОТО. Свитолина прибыла в Нью-Йорк и провела тренировку на кортах US Open

Элина сыграла тренировочный сет с Джессикой Пегулой

Instagram. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) провела тренировку на одном из главных кортов Открытого чемпионата США 2025.

Украинка сыграла тренировочный сет с четвертой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США.

Элина в 13-й раз выступит на US Open. Ее лучшим результатом является полуфинал в 2019 году. В прошлом сезоне она добралась до 1/16 финала и уступила Коко Гауфф.

