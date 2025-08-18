US Open18 августа 2025, 21:48 |
205
0
ФОТО. Свитолина прибыла в Нью-Йорк и провела тренировку на кортах US Open
Элина сыграла тренировочный сет с Джессикой Пегулой
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) провела тренировку на одном из главных кортов Открытого чемпионата США 2025.
Украинка сыграла тренировочный сет с четвертой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США.
Элина в 13-й раз выступит на US Open. Ее лучшим результатом является полуфинал в 2019 году. В прошлом сезоне она добралась до 1/16 финала и уступила Коко Гауфф.
