ФОТО. Свитолина прибыла в Нью-Йорк и провела тренировку на кортах US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) провела тренировку на одном из главных кортов Открытого чемпионата США 2025.

Украинка сыграла тренировочный сет с четвертой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США.

Элина в 13-й раз выступит на US Open. Ее лучшим результатом является полуфинал в 2019 году. В прошлом сезоне она добралась до 1/16 финала и уступила Коко Гауфф.

