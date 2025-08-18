«Сам отвезу его». Известный журналист хочет помочь с трансфером Довбика

Итальянский журналист Энрико Камелио, который является болельщиком «Ромы», заявил, что хотел бы, чтобы украинский нападающий римлян Артем Довбик перешел в «Наполи», который им интересуется.

«Довбик действительно является ошибкой для «Ромы». Я лично отвезу его в аэропорт, чтобы он вылетел в Неаполь», — сказал итальянский журналист в эфире Radio Radio.

Довбик перешел в «Рому» летом 2024 года из «Жироны». За украинского нападающего римский клуб заплатил испанскому 30,5 млн евро. Контракт Артема рассчитан до лета 2029 года.

Ранее в Италии намекнули на конфликт между Довбиком и Гасперини.