Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Сам отвезу его». Известный журналист хочет помочь с трансфером Довбика
Италия
18 августа 2025, 21:20 |
«Сам отвезу его». Известный журналист хочет помочь с трансфером Довбика

Энрико Камелио – об интересе Наполи к украинцу

«Сам отвезу его». Известный журналист хочет помочь с трансфером Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Энрико Камелио, который является болельщиком «Ромы», заявил, что хотел бы, чтобы украинский нападающий римлян Артем Довбик перешел в «Наполи», который им интересуется.

«Довбик действительно является ошибкой для «Ромы». Я лично отвезу его в аэропорт, чтобы он вылетел в Неаполь», — сказал итальянский журналист в эфире Radio Radio.

Довбик перешел в «Рому» летом 2024 года из «Жироны». За украинского нападающего римский клуб заплатил испанскому 30,5 млн евро. Контракт Артема рассчитан до лета 2029 года.

Ранее в Италии намекнули на конфликт между Довбиком и Гасперини.

Рома Рим трансферы Наполи Артем Довбик трансферы Серии A
