Матч Заря – Кривбасс приостановлен из-за воздушной тревоги

Игра между «Зарей» и «Кривбассом» была остановлена на 63-й минуте из-за объявленной воздушной тревоги по всей территории Украины.

Счет в матче 1:3 в пользу «Кривбасса».

На 9-й минуте открыл счет Максим Задерака, а дальше удвоил преимущество Карлос Парако.

Еще в первом тайме "Заря" один гол отквитала.

Во втором тайме «Кривбасс» снова вернул себе преимущество в два мяча. Гол забил Задерака.