Украина. Премьер лига18 августа 2025, 19:28
Матч Заря – Кривбасс приостановлен из-за воздушной тревоги
Команды пошли на вынужденный отдых со счетом 3:1 в пользу «Кривбасса»
Игра между «Зарей» и «Кривбассом» была остановлена на 63-й минуте из-за объявленной воздушной тревоги по всей территории Украины.
Счет в матче 1:3 в пользу «Кривбасса».
На 9-й минуте открыл счет Максим Задерака, а дальше удвоил преимущество Карлос Парако.
Еще в первом тайме "Заря" один гол отквитала.
Во втором тайме «Кривбасс» снова вернул себе преимущество в два мяча. Гол забил Задерака.
