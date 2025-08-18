Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч Заря – Кривбасс приостановлен из-за воздушной тревоги
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 19:28 |
382
0

Матч Заря – Кривбасс приостановлен из-за воздушной тревоги

Команды пошли на вынужденный отдых со счетом 3:1 в пользу «Кривбасса»

18 августа 2025, 19:28 |
382
0
Матч Заря – Кривбасс приостановлен из-за воздушной тревоги
ФК Кривбасс

Игра между «Зарей» и «Кривбассом» была остановлена на 63-й минуте из-за объявленной воздушной тревоги по всей территории Украины.

Счет в матче 1:3 в пользу «Кривбасса».

На 9-й минуте открыл счет Максим Задерака, а дальше удвоил преимущество Карлос Парако.

Еще в первом тайме "Заря" один гол отквитала.

Во втором тайме «Кривбасс» снова вернул себе преимущество в два мяча. Гол забил Задерака.

По теме:
Лидер львовских Карпат вызван в национальную сборную
Эффектное завершение тура. Кривбасс в Киеве обыграл Зарю
ВИДЕО. После тревоги забил Будковский. Заря снова отстает на один мяч
Максим Задерака воздушная тревога чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Кривбасс Карлос Парако прерванные матчи Филипп Будковский
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
Футбол | 18 августа 2025, 07:12 0
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ

Главный тренер парижского клуба доволен качественной игрой 22-летнего футболиста

Эльче – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 18 августа 2025, 19:31 0
Эльче – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эльче – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 18 августа в 22:00 по Киеву

Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Футбол | 18.08.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 18.08.2025, 07:11
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
В Арсенале определились, сколько хотят получить от Фенербахче за Зинченко
Футбол | 18.08.2025, 13:05
В Арсенале определились, сколько хотят получить от Фенербахче за Зинченко
В Арсенале определились, сколько хотят получить от Фенербахче за Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
17.08.2025, 00:45 24
Бокс
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 12
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 15
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
18.08.2025, 07:53 3
Бокс
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
17.08.2025, 21:50
Теннис
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 1
Футбол
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
17.08.2025, 10:14 13
Футбол
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
16.08.2025, 22:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем