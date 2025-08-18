Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с вундеркиндом, который впечатлил Алонсо
Испания
18 августа 2025, 19:23 |
667
0

ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с вундеркиндом, который впечатлил Алонсо

Тиаго Питарх был переведен из молодежного состава в первую команду

18 августа 2025, 19:23 |
667
0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с вундеркиндом, который впечатлил Алонсо
Instagram. Тиаго Питарх

Мадридский «Реал» принял решение подписать новый контракт с 18-летним вундеркиндом Тиаго Питархом, который выступает на позиции центрального полузащитника.

Талантливый футболист впечатлил главного тренера Хаби Алонсо, который решил перевести игрока из молодежного состава в первую команду. Испанец получит шанс проявить себя в чемпионате и Кубке.

Королевский клуб не сообщил детали нового соглашения, предыдущий контракт истекал в июне 2027 года.

«Счастлив, что продлил контракт с лучшей командой в мире! Это большая честь – иметь возможность продолжать играть и защищать цвета этого клуба. Спасибо моей семье, особенно родителям, за то, что они всегда рядом; моим друзьям и моим агентам за помощь в этом процессе. Я буду продолжать работать на максимуме своих сил», – поделился эмоциями Питарх.

По теме:
Перес указал на дверь одному из самых высокооплачиваемых игроков Реала
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ромеро продлил контракт с Тоттенхэмом
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Хаби Алонсо продление контракта
Николай Титюк Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Футбол | 18 августа 2025, 06:23 20
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует

С 15 по 18 августа проходит 3-й тур Украинской Премьер-лиги

В Арсенале определились, сколько хотят получить от Фенербахче за Зинченко
Футбол | 18 августа 2025, 13:05 7
В Арсенале определились, сколько хотят получить от Фенербахче за Зинченко
В Арсенале определились, сколько хотят получить от Фенербахче за Зинченко

Английский гранд хочет получить 20 миллионов фунтов

«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
Футбол | 18.08.2025, 07:12
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 18.08.2025, 07:11
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Матч Заря – Кривбасс приостановлен из-за воздушной тревоги
Футбол | 18.08.2025, 19:28
Матч Заря – Кривбасс приостановлен из-за воздушной тревоги
Матч Заря – Кривбасс приостановлен из-за воздушной тревоги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
16.08.2025, 18:59 3
Бокс
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
17.08.2025, 00:45 24
Бокс
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
17.08.2025, 07:20 29
Футбол
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 12
Футбол
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
16.08.2025, 19:38 13
Футбол
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
16.08.2025, 22:15 1
Бокс
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
18.08.2025, 07:19 8
Бокс
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
18.08.2025, 03:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем