ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с вундеркиндом, который впечатлил Алонсо

Мадридский «Реал» принял решение подписать новый контракт с 18-летним вундеркиндом Тиаго Питархом, который выступает на позиции центрального полузащитника.

Талантливый футболист впечатлил главного тренера Хаби Алонсо, который решил перевести игрока из молодежного состава в первую команду. Испанец получит шанс проявить себя в чемпионате и Кубке.

Королевский клуб не сообщил детали нового соглашения, предыдущий контракт истекал в июне 2027 года.

«Счастлив, что продлил контракт с лучшей командой в мире! Это большая честь – иметь возможность продолжать играть и защищать цвета этого клуба. Спасибо моей семье, особенно родителям, за то, что они всегда рядом; моим друзьям и моим агентам за помощь в этом процессе. Я буду продолжать работать на максимуме своих сил», – поделился эмоциями Питарх.