С кем сыграет Монфис? Жеребьевка обновленного формата микста на US Open
Гаэль выступит в одной паре с Осакой, в смешанном разряде выступят и Синнер с Алькарасом
На Открытом чемпионате США 2025 состоялась жеребьевка смешанного парного разряда, который пройдет в обновленном формате.
Всего участие примут 16 пар. В миксте сыграет муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис, который заявлен в одном дуэте с Наоми Осакой.
В смешанном разряде выступят и другие звездные теннисисты: Янник Синнер, Карлос Алькарас, Новак Джокович, Ига Свентек, Александр Зверев, Елена Рыбакина.
Нововведение в смешанном парном разряде на US Open 2025:
- В турнире примут участие 16 дуэтов: 8 – попали по рейтингу, 8 – получили wild card
- Матчи до финала будут играть в формате: 2 сета для победы, каждый сет – до 4 геймов, без счета «больше-меньше», тай-брейк при счете 4:4 в сете, третий сет – в формате супертай-брейка до 10 очков
- Финальный матч будут играть в формате: 2 сета для победы, каждый сет – до 6 геймов, со счетом «больше-меньше», тай-брейк при счете 6:6 в сете, третий сет – в формате супертай-брейка до 10 очков
- Все матчи пройдут на стадионе Артура Эша или стадионе Луи Армстронга за два дня на неделе квалификации (19–20 августа)
Пара, которая выиграет трофей, получит чек в один миллион долларов.
Результаты жеребьевки микста на US Open 2025
Джессика Пегула / Джек Дрейпер [1] – Эмма Радукану / Карлос Алькарас
Ольга Данилович / Новак Джокович – Мирра Андреева / Даниил Медведев
Ига Свентек / Каспер Рууд [3] – Мэдисон Киз / Фрэнсис Тиафо
Наоми Осака / Гаэль Монфис – Кэти Макналли / Лоренцо Музетти
Катерина Синякова / Янник Синнер – Белинда Бенчич / Александр Зверев
Тейлор Таунсенд / Бен Шелтон – Аманда Анисимова / Хольгер Руне [4]
Винус Уильямс / Рейлли Опелка – Каролина Мухова / Андрей Рублев
Сара Эррани / Андреа Вавассори – Елена Рыбакина / Тейлор Фритц [2]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В первом раунде соревнований Юлия проиграла Энн Ли в двух сетах
За бразильского вингера «горняки» могут в перспективе получить желаемые 50 миллионов евро