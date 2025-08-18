Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 августа 2025, 18:47 | Обновлено 18 августа 2025, 18:55
С кем сыграет Монфис? Жеребьевка обновленного формата микста на US Open

Гаэль выступит в одной паре с Осакой, в смешанном разряде выступят и Синнер с Алькарасом

С кем сыграет Монфис? Жеребьевка обновленного формата микста на US Open
На Открытом чемпионате США 2025 состоялась жеребьевка смешанного парного разряда, который пройдет в обновленном формате.

Всего участие примут 16 пар. В миксте сыграет муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис, который заявлен в одном дуэте с Наоми Осакой.

В смешанном разряде выступят и другие звездные теннисисты: Янник Синнер, Карлос Алькарас, Новак Джокович, Ига Свентек, Александр Зверев, Елена Рыбакина.

Нововведение в смешанном парном разряде на US Open 2025:

  • В турнире примут участие 16 дуэтов: 8 – попали по рейтингу, 8 – получили wild card
  • Матчи до финала будут играть в формате: 2 сета для победы, каждый сет – до 4 геймов, без счета «больше-меньше», тай-брейк при счете 4:4 в сете, третий сет – в формате супертай-брейка до 10 очков
  • Финальный матч будут играть в формате: 2 сета для победы, каждый сет – до 6 геймов, со счетом «больше-меньше», тай-брейк при счете 6:6 в сете, третий сет – в формате супертай-брейка до 10 очков
  • Все матчи пройдут на стадионе Артура Эша или стадионе Луи Армстронга за два дня на неделе квалификации (19–20 августа)

Пара, которая выиграет трофей, получит чек в один миллион долларов.

Результаты жеребьевки микста на US Open 2025

Джессика Пегула / Джек Дрейпер [1] – Эмма Радукану / Карлос Алькарас
Ольга Данилович / Новак Джокович – Мирра Андреева / Даниил Медведев

Ига Свентек / Каспер Рууд [3] – Мэдисон Киз / Фрэнсис Тиафо
Наоми Осака / Гаэль Монфис – Кэти Макналли / Лоренцо Музетти

Катерина Синякова / Янник Синнер – Белинда Бенчич / Александр Зверев
Тейлор Таунсенд / Бен Шелтон – Аманда Анисимова / Хольгер Руне [4]

Винус Уильямс / Рейлли Опелка – Каролина Мухова / Андрей Рублев
Сара Эррани / Андреа Вавассори – Елена Рыбакина / Тейлор Фритц [2]

US Open 2025
