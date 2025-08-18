Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Рома приняла решение о будущем Довбика. Было предложение трансфера
Испания
18 августа 2025, 18:46 | Обновлено 18 августа 2025, 18:48
«Волки» не заинтересованы в трансфере Артема

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации источника, «Рома» не горит желанием продавать украинского нападающего. Римляне установили на Артема высокую цену и получили лишь одно предложение этим летом – от «Вильярреала», которое «Рома» отклонила. Больше никто по Довбику не делал предложений. Наиболее вероятным сценарием является то, что Артем проведет следующий сезон на Стадио Олимпико.

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

Дмитрий Олейник
Комментарии 3
Serg Babak
Довбик ухвалила рішення щодо майбутнього Довбика
GloryUkraine
"Довбик ухвалила рішення щодо майбутнього Довбика"
Сильний заголовок. 😂
antt
Тут так написано про трансфер як щось позитивне, але в цій ситуації це трохи навпаки. Він же ж на ПСЖ не претендує точно.
