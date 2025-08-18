Рома приняла решение о будущем Довбика. Было предложение трансфера
«Волки» не заинтересованы в трансфере Артема
28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.
По информации источника, «Рома» не горит желанием продавать украинского нападающего. Римляне установили на Артема высокую цену и получили лишь одно предложение этим летом – от «Вильярреала», которое «Рома» отклонила. Больше никто по Довбику не делал предложений. Наиболее вероятным сценарием является то, что Артем проведет следующий сезон на Стадио Олимпико.
В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».
