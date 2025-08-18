Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Расписание матчей украинок в квалификации US Open 2025 на 18 августа
US Open
18 августа 2025, 17:46
Расписание матчей украинок в квалификации US Open 2025 на 18 августа

В первый игровой день сыграет Дарья Снигур

Расписание матчей украинок в квалификации US Open 2025 на 18 августа
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

18 августа на Открытом чемпионате США 2025 начнутся матчи квалификационной сетки.

В понедельник из представительниц Украины сыграет только Дарья Снигур.

Еще две украинские теннисистки Анастасия Соболева и Александра Олейникова стартуют в отборе к мейджору во вторник, 19 числа.

Расписание матчей украинок в квалификации US Open 2025 на 18 августа

Корт №8. 5-й запуск (не ранее 00:00)

Дарья Снигур – Симона Вальтерт [24]

Дарья Снигур Симона Вальтерт US Open 2025 расписание
