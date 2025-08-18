US Open18 августа 2025, 17:46 |
Расписание матчей украинок в квалификации US Open 2025 на 18 августа
В первый игровой день сыграет Дарья Снигур
18 августа на Открытом чемпионате США 2025 начнутся матчи квалификационной сетки.
В понедельник из представительниц Украины сыграет только Дарья Снигур.
Еще две украинские теннисистки Анастасия Соболева и Александра Олейникова стартуют в отборе к мейджору во вторник, 19 числа.
Расписание матчей украинок в квалификации US Open 2025 на 18 августа
Корт №8. 5-й запуск (не ранее 00:00)
Дарья Снигур – Симона Вальтерт [24]
