Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
18 августа 2025, 17:22 |
Максим ФЕЩУК: «Командные действия в атаке нуждаются в улучшении»

Главный тренер «Феникс-Мариуполь» дал оценку матчу с ФК ЮКСА

Максим Фещук

В матче третьего тура Первой лиги «Феникс-Мариуполь» в гостях сыграл вничью 0:0 с ФК ЮКСА. Результат поединка прокомментировал главный тренер ФК «Феникс-Мариуполь» Максим Фещук.

«Закономерная ничья, по моему мнению. Конечно, мне, как тренеру, хочется, чтобы команда выигрывала, но для того чтобы выигрывать, нужно очень многое сделать. Как минимум забить и не пропустить. Сзади сыграли 0:0 благодаря нашему голкиперу. И вообще, команда сыграла на оборону. Были моменты у ЮКСА, но молодцы. И себе ничего не привезли сегодня. Это меня радует. А впереди, скажу честно, немного в последней фазе не хватает класса, оценки игровой ситуации. Не хватает мастерства. Куда открываться, куда бежать. Первое очко у команды, я поздравил, двигаемся дальше. Вообще, командные действия в атаке нуждаются в улучшении. Мы должны быть более наглыми, острыми. Для этого нужен характер. Характер и уверенность в себе.

Будут матчи, где мы будем играть более закрыто. ЮКСА хороший соперник, честно, хорошая команда, но плохих команд нет. Чтобы выиграть, в первую очередь нужно быть бойцами, верить в победу, не уступать в единоборствах. Такова Первая лига. Здесь очень много борьбы. Это футбол, связанный с подборами, борьбой, очень много вертикального футбола. Хочется просто еще немного качества от своих игроков. Я в них верю, но все зависит от них на поле.

Следующий матч в кубке Украины против Ужгорода? Хотелось бы, конечно, выйти в Лигу Европы, если выиграть Кубок. Мы так себе планируем, посмотрим, как стартонем. Руководство хочет сыграть с клубом уровня Премьер-лиги. Я не против и я хотел бы, чтобы мы прошли Ужгород, и чтобы нам сразу Шахтер попался. Это была бы мечта. Выбиваем Шахтер, идем за Кубком», – сказал Максим Фещук.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка Феникс-Мариуполь Максим Фещук
