Испания18 августа 2025, 17:43 |
731
1
Есть ли Лунин? Известна заявка Реала на матч с Осасуной
Матч первого тура Ла Лиги состоится 19 августа в 22:00 по Киеву
18 августа 2025, 17:43 |
731
1
19 августа состоится матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Осасуна.
Поединок пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер Андрей Лунин попал в заявку «сливочных» на этот поединок.
Заявка Реала на матч с Осасуной:
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 18, 2025
🆚 @Osasuna pic.twitter.com/l3o3SkoJ8X
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 августа 2025, 08:53 13
Президент клуба «Ингулец» – про Шевченко
Футбол | 18 августа 2025, 17:39 0
Поединок состоится 18 августа в 21:45 по Киеву
Бокс | 18.08.2025, 07:53
Бокс | 18.08.2025, 07:19
Футбол | 18.08.2025, 13:51
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Нічого нового полірує лавку
Популярные новости
17.08.2025, 10:14 13
18.08.2025, 07:12
17.08.2025, 00:45 24
16.08.2025, 22:15 1
17.08.2025, 09:00 4
17.08.2025, 00:13
18.08.2025, 03:22 1
16.08.2025, 19:38 13