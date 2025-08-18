Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Есть ли Лунин? Известна заявка Реала на матч с Осасуной
Испания
18 августа 2025, 17:43 |
731
1

Есть ли Лунин? Известна заявка Реала на матч с Осасуной

Матч первого тура Ла Лиги состоится 19 августа в 22:00 по Киеву

18 августа 2025, 17:43 |
731
1
Есть ли Лунин? Известна заявка Реала на матч с Осасуной
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

19 августа состоится матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Осасуна.

Поединок пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Андрей Лунин попал в заявку «сливочных» на этот поединок.

Заявка Реала на матч с Осасуной:

По теме:
Эльче – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Хулиан Альварес сравнялся с Диего Симеоне по количеству голов за Атлетико
Диего Симеоне дал объяснение, чего не хватило Атлетико для победы
Осасуна чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Осасуна заявка
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
Футбол | 18 августа 2025, 08:53 13
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»

Президент клуба «Ингулец» – про Шевченко

Рот-Вайсс Эссен – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии
Футбол | 18 августа 2025, 17:39 0
Рот-Вайсс Эссен – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии
Рот-Вайсс Эссен – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии

Поединок состоится 18 августа в 21:45 по Киеву

Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Бокс | 18.08.2025, 07:53
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Бокс | 18.08.2025, 07:19
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Винисиус стал 7-м бразильцем, забившим гол за Шахтер в новом сезоне
Футбол | 18.08.2025, 13:51
Винисиус стал 7-м бразильцем, забившим гол за Шахтер в новом сезоне
Винисиус стал 7-м бразильцем, забившим гол за Шахтер в новом сезоне
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Нічого нового полірує лавку
Ответить
+1
Популярные новости
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
17.08.2025, 10:14 13
Футбол
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
18.08.2025, 07:12
Футбол
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
17.08.2025, 00:45 24
Бокс
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
16.08.2025, 22:15 1
Бокс
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
17.08.2025, 09:00 4
Война
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
17.08.2025, 00:13
Бокс
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
18.08.2025, 03:22 1
Футбол
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
16.08.2025, 19:38 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем