Стали известны составы на матч Заря – Кривбасс

18 августа будет проведен поединок третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Кривбасс»

Матч состоится на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского в городе Киеве.

«Заря» в первых двух матчах не проигрывала. Подопечные Виктора Скрипника сыграли вничью с ЛНЗ (0:0) и победили «Кудровку» (2:1).

У «Кривбасса» одна победа и поражение. Команда из Кривого Рога уступила «Колосу (1:2) и победила «Металлист-1925» (2:0)

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами команд.

Заря: Сапутин, Пердута, Джордан, Башич, Жуниор Рейс, Дришлюк, Саленко, Мичин, Слесарь, Вакула, Будковский

Кривбасс: Кемкин, Юрчец, Конате, Вилливальд, Боржес, Араухо, Задерака, Твердохлеб, Микитишин, Показо, Мендоза