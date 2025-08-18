Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны составы на матч Заря – Кривбасс
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 16:59 |
353
0

Стали известны составы на матч Заря – Кривбасс

Матч начнется 18 августа в 18:00 по Киеву

18 августа 2025, 16:59 |
353
0
Стали известны составы на матч Заря – Кривбасс
ФК Заря

18 августа будет проведен поединок третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Кривбасс»

Матч состоится на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского в городе Киеве.

«Заря» в первых двух матчах не проигрывала. Подопечные Виктора Скрипника сыграли вничью с ЛНЗ (0:0) и победили «Кудровку» (2:1).

У «Кривбасса» одна победа и поражение. Команда из Кривого Рога уступила «Колосу (1:2) и победила «Металлист-1925» (2:0)

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами команд.

Заря: Сапутин, Пердута, Джордан, Башич, Жуниор Рейс, Дришлюк, Саленко, Мичин, Слесарь, Вакула, Будковский

Кривбасс: Кемкин, Юрчец, Конате, Вилливальд, Боржес, Араухо, Задерака, Твердохлеб, Микитишин, Показо, Мендоза

По теме:
Максим ФЕЩУК: «Командные действия в атаке нуждаются в улучшении»
ФОТО. Лидер Шахтера вернулся к тренировкам с командой
Помог быстрый гол. Нива-2 Тернополь на выезде обыграла киевский Атлет
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Кривбасс стартовые составы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
Теннис | 17 августа 2025, 21:50 0
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати

Ига в двух сетах обыграла Елену и поборется за трофей турнира WTA 1000 в США

Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Футбол | 18 августа 2025, 06:23 20
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует

С 15 по 18 августа проходит 3-й тур Украинской Премьер-лиги

Заря – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18.08.2025, 16:00
Заря – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
Футбол | 18.08.2025, 07:12
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
В Маккаби уверены, что смогут выбить киевское Динамо из Лиги Европы
Футбол | 18.08.2025, 09:05
В Маккаби уверены, что смогут выбить киевское Динамо из Лиги Европы
В Маккаби уверены, что смогут выбить киевское Динамо из Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реванш удался. Сборная Украины обыграла Швейцарию в пре-квалификации ЧМ
Реванш удался. Сборная Украины обыграла Швейцарию в пре-квалификации ЧМ
16.08.2025, 18:51 17
Баскетбол
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 41
Футбол
Решение Ротаня. Два игрока Полесья покинут клуб в летнее трансферное окно
Решение Ротаня. Два игрока Полесья покинут клуб в летнее трансферное окно
16.08.2025, 16:16 1
Футбол
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
16.08.2025, 22:15 1
Бокс
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
17.08.2025, 00:45 24
Бокс
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 12
Футбол
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
16.08.2025, 19:38 13
Футбол
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем