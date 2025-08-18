Стали известны составы на матч Заря – Кривбасс
Матч начнется 18 августа в 18:00 по Киеву
18 августа будет проведен поединок третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Кривбасс»
Матч состоится на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского в городе Киеве.
«Заря» в первых двух матчах не проигрывала. Подопечные Виктора Скрипника сыграли вничью с ЛНЗ (0:0) и победили «Кудровку» (2:1).
У «Кривбасса» одна победа и поражение. Команда из Кривого Рога уступила «Колосу (1:2) и победила «Металлист-1925» (2:0)
Главные тренеры команд определились со стартовыми составами команд.
Заря: Сапутин, Пердута, Джордан, Башич, Жуниор Рейс, Дришлюк, Саленко, Мичин, Слесарь, Вакула, Будковский
Кривбасс: Кемкин, Юрчец, Конате, Вилливальд, Боржес, Араухо, Задерака, Твердохлеб, Микитишин, Показо, Мендоза
