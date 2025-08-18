Константис СТАМУЛИС: «Люблю, когда команда побеждает»

Греческий легионер «Вереса» Константис Стамулис прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:2) в матче третьего тура УПЛ.

– Для меня каждая игра особенная. Но я еще люблю, когда команда побеждает. К сожалению, сейчас имеем серию из трех поражений и это не просто. Мы должны много работать, чтобы вернуться на победный результат.

– Команда играла против гранда украинского футбола. Насколько было сложно противостоять такому оппоненту?

– Весь чемпионат очень конкурентный. Мы всегда играем против сильных команд. Многие из них выступают в еврокубках. Мы всегда должны играть на максимуме.Это сложно, но одновременно интересно. Ведь именно такие вызовы позволяют нам расти.

– Были ли моменты, когда команде не хватало совсем немного, чтобы отличиться?

– У нас был четкий план на игру. Но иногда нам не хватает везения. Сейчас следует проанализировать все действия и сделать правильные выводы.

– На матче было очень много болельщиков. Что значит для вас поддержка?

– Это очень классно, что в такие времена болельщики поддерживают команду. И наша задача им за это отблагодарить.