Константис СТАМУЛИС: «Люблю, когда команда побеждает»
«Верес» уступил «Шахтеру» со счетом – 0:2
Греческий легионер «Вереса» Константис Стамулис прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:2) в матче третьего тура УПЛ.
– Для меня каждая игра особенная. Но я еще люблю, когда команда побеждает. К сожалению, сейчас имеем серию из трех поражений и это не просто. Мы должны много работать, чтобы вернуться на победный результат.
– Команда играла против гранда украинского футбола. Насколько было сложно противостоять такому оппоненту?
– Весь чемпионат очень конкурентный. Мы всегда играем против сильных команд. Многие из них выступают в еврокубках. Мы всегда должны играть на максимуме.Это сложно, но одновременно интересно. Ведь именно такие вызовы позволяют нам расти.
– Были ли моменты, когда команде не хватало совсем немного, чтобы отличиться?
– У нас был четкий план на игру. Но иногда нам не хватает везения. Сейчас следует проанализировать все действия и сделать правильные выводы.
– На матче было очень много болельщиков. Что значит для вас поддержка?
– Это очень классно, что в такие времена болельщики поддерживают команду. И наша задача им за это отблагодарить.
