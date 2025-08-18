Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Константис СТАМУЛИС: «Люблю, когда команда побеждает»
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 17:43 |
173
0

Константис СТАМУЛИС: «Люблю, когда команда побеждает»

«Верес» уступил «Шахтеру» со счетом – 0:2

18 августа 2025, 17:43 |
173
0
Константис СТАМУЛИС: «Люблю, когда команда побеждает»
ФК Верес

Греческий легионер «Вереса» Константис Стамулис прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:2) в матче третьего тура УПЛ.

– Для меня каждая игра особенная. Но я еще люблю, когда команда побеждает. К сожалению, сейчас имеем серию из трех поражений и это не просто. Мы должны много работать, чтобы вернуться на победный результат.

– Команда играла против гранда украинского футбола. Насколько было сложно противостоять такому оппоненту?

– Весь чемпионат очень конкурентный. Мы всегда играем против сильных команд. Многие из них выступают в еврокубках. Мы всегда должны играть на максимуме.Это сложно, но одновременно интересно. Ведь именно такие вызовы позволяют нам расти.

– Были ли моменты, когда команде не хватало совсем немного, чтобы отличиться?

– У нас был четкий план на игру. Но иногда нам не хватает везения. Сейчас следует проанализировать все действия и сделать правильные выводы.

– На матче было очень много болельщиков. Что значит для вас поддержка?

– Это очень классно, что в такие времена болельщики поддерживают команду. И наша задача им за это отблагодарить.

По теме:
Юрий ВИРТ: «Ничейный счет с Ингульцом все-таки справедлив»
ВИДЕО. Заря не реализовала выход 4 в 1. Суперсейв от Кемкина
Василий КОБИН: «Такие матчи нужно доводить до логического завершения»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Шахтер Донецк Верес - Шахтер
Александр Сильченко Источник: ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Винисиус стал 7-м бразильцем, забившим гол за Шахтер в новом сезоне
Футбол | 18 августа 2025, 13:51 10
Винисиус стал 7-м бразильцем, забившим гол за Шахтер в новом сезоне
Винисиус стал 7-м бразильцем, забившим гол за Шахтер в новом сезоне

За «горняков» не отличились забитым мячом только четверо бразильцев

ОФИЦИАЛЬНО. Ромеро продлил контракт с Тоттенхэмом
Футбол | 18 августа 2025, 18:31 0
ОФИЦИАЛЬНО. Ромеро продлил контракт с Тоттенхэмом
ОФИЦИАЛЬНО. Ромеро продлил контракт с Тоттенхэмом

Аргентинский защитник остается в лондонском клубе

Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Футбол | 18.08.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Бокс | 18.08.2025, 07:53
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Футбол | 18.08.2025, 01:32
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 42
Футбол
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
17.08.2025, 10:14 13
Футбол
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2025, 07:11 2
Теннис
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 12
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
16.08.2025, 18:59 3
Бокс
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 13
Футбол
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
16.08.2025, 16:51 5
Футбол
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
17.08.2025, 09:00 4
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем