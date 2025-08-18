Инсайдер СКИРА: «Довбика уже предложили другому клубу»
«Наполи» может попытаться подписать украинца
28-летний украинский форвард «Ромы» Артем Довбик рассматривается «Аталантой».
Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.
По информации Скиры, Довбика предложил посредник, считающий, что игрок не входит в планы Гасперини.
«Наполи» же активно ищет форварда после того, как стало известно, что бельгиец Ромеро Лукаку выбыл из-за травмы минимум на три месяца.
В прошлом сезоне Довбик провел за Рому 45 матчей и забил 17 мячей. По данным портала Transfermarkt, Артем может обойтись "Наполи" в 30 миллионов евро.
Ранее уже сообщалось, что Довбик может перейти к неаполитанцам.
