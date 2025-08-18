Инсайдер СКИРА: «Довбика уже предложили другому клубу»

28-летний украинский форвард «Ромы» Артем Довбик рассматривается «Аталантой».

Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

По информации Скиры, Довбика предложил посредник, считающий, что игрок не входит в планы Гасперини.

«Наполи» же активно ищет форварда после того, как стало известно, что бельгиец Ромеро Лукаку выбыл из-за травмы минимум на три месяца.

В прошлом сезоне Довбик провел за Рому 45 матчей и забил 17 мячей. По данным портала Transfermarkt, Артем может обойтись "Наполи" в 30 миллионов евро.

Ранее уже сообщалось, что Довбик может перейти к неаполитанцам.