Гаджиев стал автором самого быстрого дубля джокеров в истории УПЛ

Рамик Гаджиев стал автором самого быстрого дубля джокеров в истории чемпионатов Украины. Чтобы дважды поразить ворота «Александрии», 20-летнему полузащитнику «Металлиста 1925» понадобилось всего 5 минут после выхода на замену. Прежний рекорд 19-летней давности, принадлежавший Константину Балабанову, Рамик превзошел на одну минуту.

Между тем Гаджиев стал и автором одного из самых поздних дублей в УПЛ. Хавбек харьковчан взялся, как говорится, за дело только на 90-й минуте встречи. Более поздние дуплеты удавались лишь двум игрокам - Константину Балабанову и Луису Адриану.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые дубли джокеров в чемпионатах Украины

Мин. Игрок Клуб Дата Соперник Вышел Забил Счет 5’ Рамик ГАДЖИЕВ Металлист 1925 16.08.2025 Александрия 88’ 90’, 90+3’ 4:1 (г) 6’ Константин БАЛАБАНОВ Днепр 17.04.2006 Динамо 84’ 87’, 90’ 2:0 (г) 9’ Геннадий ОРБУ Шахтер 21.05.2000 Металлург З 46’ 47’, 55’ 4:0 (д) 9’ ДИОГО РИНКОН Динамо 12.09.2002 Ворскла 68’ 70’, 77’ 2:0 (д) 11’ Владимир ФУРСОВ Таврия 17.09.1995 Черноморец 66’ 67’, 77’ 3:4 (г) 11’ Максим ПРЯДУН Звезда 09.12.2017 Черноморец 77’ 83’, 88’ 3:3 (г) 12’ Гоча ТИБИЛОВ Волынь 08.11.1992 Заря 46’ 53’, 58’ 4:2 (д) 12’ Владимир МАКОВСКИЙ Динамо 20.04.1998 Прикарпатье 72’ 77’, 84’ 3:0 (г) 12’ Евгений ШАХОВ Днепр 10.08.2014 Карпаты 63’ 65’, 75’ 4:0 (д) 12’ ЭДУАРДУ Шахтер 30.10.2015 Заря 74’ 75’, 86’ 7:1 (г)

Самые поздние дубли в чемпионатах Украины