Гаджиев стал автором самого быстрого дубля джокеров в истории УПЛ
Хавбеку понадобилось всего 5 минут после выхода на замену, чтобы забить два мяча «Александрии»
Рамик Гаджиев стал автором самого быстрого дубля джокеров в истории чемпионатов Украины. Чтобы дважды поразить ворота «Александрии», 20-летнему полузащитнику «Металлиста 1925» понадобилось всего 5 минут после выхода на замену. Прежний рекорд 19-летней давности, принадлежавший Константину Балабанову, Рамик превзошел на одну минуту.
Между тем Гаджиев стал и автором одного из самых поздних дублей в УПЛ. Хавбек харьковчан взялся, как говорится, за дело только на 90-й минуте встречи. Более поздние дуплеты удавались лишь двум игрокам - Константину Балабанову и Луису Адриану.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые быстрые дубли джокеров в чемпионатах Украины
|
Мин.
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Вышел
|
Забил
|
Счет
|
5’
|
Рамик ГАДЖИЕВ
|
Металлист 1925
|
16.08.2025
|
Александрия
|
88’
|
90’, 90+3’
|
4:1 (г)
|
6’
|
Константин БАЛАБАНОВ
|
Днепр
|
17.04.2006
|
Динамо
|
84’
|
87’, 90’
|
2:0 (г)
|
9’
|
Геннадий ОРБУ
|
Шахтер
|
21.05.2000
|
Металлург З
|
46’
|
47’, 55’
|
4:0 (д)
|
9’
|
ДИОГО РИНКОН
|
Динамо
|
12.09.2002
|
Ворскла
|
68’
|
70’, 77’
|
2:0 (д)
|
11’
|
Владимир ФУРСОВ
|
Таврия
|
17.09.1995
|
Черноморец
|
66’
|
67’, 77’
|
3:4 (г)
|
11’
|
Максим ПРЯДУН
|
Звезда
|
09.12.2017
|
Черноморец
|
77’
|
83’, 88’
|
3:3 (г)
|
12’
|
Гоча ТИБИЛОВ
|
Волынь
|
08.11.1992
|
Заря
|
46’
|
53’, 58’
|
4:2 (д)
|
12’
|
Владимир МАКОВСКИЙ
|
Динамо
|
20.04.1998
|
Прикарпатье
|
72’
|
77’, 84’
|
3:0 (г)
|
12’
|
Евгений ШАХОВ
|
Днепр
|
10.08.2014
|
Карпаты
|
63’
|
65’, 75’
|
4:0 (д)
|
12’
|
ЭДУАРДУ
|
Шахтер
|
30.10.2015
|
Заря
|
74’
|
75’, 86’
|
7:1 (г)
Самые поздние дубли в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минуты голов
|
Счет
|
04.04.2004
|
Константин БАЛАБАНОВ
|
Черноморец
|
Металлург З
|
90+1', 90+2'
|
2:1 (д)
|
05.10.2008
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
Черноморец
|
90+1', 90+2'
|
3:0 (г)
|
16.08.2025
|
Рамик ГАДЖИЕВ
|
Металлист 1925
|
Александрия
|
90', 90+3'
|
4:1 (г)
|
19.05.2024
|
АРИ МОУРА
|
Металлист 1925
|
Полесье
|
90', 90+2'
|
3:3 (д)
|
11.05.2014
|
МАТЕУС
|
Днепр
|
Ворскла
|
89', 90+2'
|
4:1 (г)
|
08.11.2015
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
Сталь Дз
|
88', 90+4'
|
2:0 (д)
|
15.09.1996
|
Вадим КОЛЕСНИК
|
Карпаты
|
Прикарпатье
|
88', 90'
|
2:1 (г)
|
12.05.2001
|
Сергей АТЕЛЬКИН
|
Шахтер
|
Таврия
|
88', 89'
|
5:0 (д)
|
26.09.2021
|
Владислав КОЧЕРГИН
|
Заря
|
Днепр-1
|
87', 90+5'
|
4:0 (г)
|
17.04.2006
|
Константин БАЛАБАНОВ
|
Днепр
|
Динамо
|
87', 90'
|
2:0 (г)
|
16.08.2014
|
Артем ГРОМОВ
|
Ворскла
|
Металлург Д
|
87', 89'
|
2:1 (д)
