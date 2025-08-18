Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Гаджиев стал автором самого быстрого дубля джокеров в истории УПЛ
Украина. Премьер лига
18 августа 2025
Гаджиев стал автором самого быстрого дубля джокеров в истории УПЛ

Хавбеку понадобилось всего 5 минут после выхода на замену, чтобы забить два мяча «Александрии»

Гаджиев стал автором самого быстрого дубля джокеров в истории УПЛ
ФК Металлист 1925. Рамик Гаджиев

Рамик Гаджиев стал автором самого быстрого дубля джокеров в истории чемпионатов Украины. Чтобы дважды поразить ворота «Александрии», 20-летнему полузащитнику «Металлиста 1925» понадобилось всего 5 минут после выхода на замену. Прежний рекорд 19-летней давности, принадлежавший Константину Балабанову, Рамик превзошел на одну минуту.

Между тем Гаджиев стал и автором одного из самых поздних дублей в УПЛ. Хавбек харьковчан взялся, как говорится, за дело только на 90-й минуте встречи. Более поздние дуплеты удавались лишь двум игрокам - Константину Балабанову и Луису Адриану.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые дубли джокеров в чемпионатах Украины

Мин.

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Вышел

Забил

Счет

5’

Рамик ГАДЖИЕВ

Металлист 1925

16.08.2025

Александрия

88’

90’, 90+3’

4:1 (г)

6’

Константин БАЛАБАНОВ

Днепр

17.04.2006

Динамо

84’

87’, 90’

2:0 (г)

9’

Геннадий ОРБУ

Шахтер

21.05.2000

Металлург З

46’

47’, 55’

4:0 (д)

9’

ДИОГО РИНКОН

Динамо

12.09.2002

Ворскла

68’

70’, 77’

2:0 (д)

11’

Владимир ФУРСОВ

Таврия

17.09.1995

Черноморец

66’

67’, 77’

3:4 (г)

11’

Максим ПРЯДУН

Звезда

09.12.2017

Черноморец

77’

83’, 88’

3:3 (г)

12’

Гоча ТИБИЛОВ

Волынь

08.11.1992

Заря

46’

53’, 58’

4:2 (д)

12’

Владимир МАКОВСКИЙ

Динамо

20.04.1998

Прикарпатье

72’

77’, 84’

3:0 (г)

12’

Евгений ШАХОВ

Днепр

10.08.2014

Карпаты

63’

65’, 75’

4:0 (д)

12’

ЭДУАРДУ

Шахтер

30.10.2015

Заря

74’

75’, 86’

7:1 (г)

Самые поздние дубли в чемпионатах Украины

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минуты голов

Счет

04.04.2004

Константин БАЛАБАНОВ

Черноморец

Металлург З

90+1', 90+2'

2:1 (д)

05.10.2008

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

Черноморец

90+1', 90+2'

3:0 (г)

16.08.2025

Рамик ГАДЖИЕВ

Металлист 1925

Александрия

90', 90+3'

4:1 (г)

19.05.2024

АРИ МОУРА

Металлист 1925

Полесье

90', 90+2'

3:3 (д)

11.05.2014

МАТЕУС

Днепр

Ворскла

89', 90+2'

4:1 (г)

08.11.2015

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

Сталь Дз

88', 90+4'

2:0 (д)

15.09.1996

Вадим КОЛЕСНИК

Карпаты

Прикарпатье

88', 90'

2:1 (г)

12.05.2001

Сергей АТЕЛЬКИН

Шахтер

Таврия

88', 89'

5:0 (д)

26.09.2021

Владислав КОЧЕРГИН

Заря

Днепр-1

87', 90+5'

4:0 (г)

17.04.2006

Константин БАЛАБАНОВ

Днепр

Динамо

87', 90'

2:0 (г)

16.08.2014

Артем ГРОМОВ

Ворскла

Металлург Д

87', 89'

2:1 (д)

Комментарии
