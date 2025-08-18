Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда МЮ: «Игроки Манчестер Юнайтед выглядят подавленными»
Англия
18 августа 2025, 12:59 | Обновлено 18 августа 2025, 13:02
0

Легенда МЮ: «Игроки Манчестер Юнайтед выглядят подавленными»

Гари Невилл проанализировал победу «Арсенала»

Легенда МЮ: «Игроки Манчестер Юнайтед выглядят подавленными»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, Гари Невилл, поделился мыслями о центральном матче первого тура Английской Премьер-лиги: «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал».

По словам экс-игрока, лондонский клуб заслуженно победил «дьяволов» в гостях (1:0).

«Арсенал» действительно проявил характер. Они продемонстрировали большую стойкость. Мы знаем, насколько они сильны в обороне. Вратарь сделал несколько действительно хороших сейвов, а четвёрка защитников становилась лучше по ходу игры.

«Арсенал» никогда не был в лучшей форме, но приехать в Манчестер, будь то на «Олд Траффорд» или на стадион «Манчестер Сити» – всегда сложно. Взять три очка – большое достижение для Микеля Артеты.

Игроки «Манчестер Юнайтед» выглядят подавленными. Они на поле, но если сохранят такой уровень игры, а это большой вопрос, они смогут набрать много очков в этом сезоне. Я считаю, что они выполнили немало хороших действий на поле, но «Арсенал» был сильнее, и тот стандартный эпизод в первом тайме стал большой разницей в матче», – сказал Невилл.

Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Арсенал Гари Невилл
Андрей Витренко Источник: Sky Sports
