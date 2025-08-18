«Есть над чем работать». Речь президента Кудровки после победы в УПЛ

Президент футбольного клуба «Кудровка» Роман Солодаренко поздравил свою команду с победой в третьем туре Украинской Премьер-лиги над «Полтавой» (3:1) и мотивировал игроков на следующие матчи первенства.

Функционер присоединился к футболистам в раздевалке, оценив выступление клуба в первых трех турах лиги.

«Поздравляю вас, хорошая игра – возможно, не идеальная, возможно, не лучшая, но точно боевая, точно та, которая нравится болельщикам. Вся команда выглядела единым коллективом, и это болельщики, которые были на трибунах, также говорили, что действительно играет команда, и это приятно.

Есть над чем работать, есть что добавлять, есть куда расти и что делать на тренировках, но то, что вы сделали сегодня и то, что делаете в последних играх – прежде всего радует болельщиков и тех людей, которые из далекой Кудровки, Черниговщины, из Черкас приезжают, чтобы искренне поддержать», – сказал Солодаренко.