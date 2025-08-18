Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 10 миллионов евро. Динамо готовит предложение по легионеру
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 11:29 | Обновлено 18 августа 2025, 11:30
10 миллионов евро. Динамо готовит предложение по легионеру

Украинский гранд нацелился на Доминика Ливаковича

Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Ливакович

Хорватский голкипер «Фенербахче» Доминик Ливакович привлекает внимание киевского «Динамо», сообщает Sporx.

По информации источника, чемпион Украины готовит официальное предложение по 30-летнему футболисту. Турецкий клуб намерен получить 10 миллионов евро за Доминика. Ранее Ливаковича предлагали «Севилье», «Милану» и «Монако», но ни один из трех клубов трансфером не заинтересовался.

В прошлом сезоне Ливакович провел 32 матча, пропустил 38 голов и сохранил ворота на замке девять раз.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ.

Xvalenok03
Я понимаю, что журналисты на новостях деньги зарабатывают.
Но надо же фильтровать базар и не выкладывать здесь откровенные утки.
+8
vitaha33
Лівакович в 30 років за 10млн, якщо найдорожчий останній трансфер був за 5? Серйозно? В Україні куча хороших воротарів, тому це брєд, повний брєд
+7
Lulinnha
Чего уж не Доннарумму ? 😁
+3
DK2025
Serhii P.
Маячня, Суркіс не готовий стільки платити за 30-ти річного воротаря. Та й яка мотивація буде у Ліваковича виступати в ЧУ?
+2
AK.228
Ушла редакторша 
0
Alexander Киев
Шляпаренко+Ватан = Лівакович 
Можна обмін робити 😌
-1
AK.228
😂😂 
Иц импосибл
-1
