10 миллионов евро. Динамо готовит предложение по легионеру

Хорватский голкипер «Фенербахче» Доминик Ливакович привлекает внимание киевского «Динамо», сообщает Sporx.

По информации источника, чемпион Украины готовит официальное предложение по 30-летнему футболисту. Турецкий клуб намерен получить 10 миллионов евро за Доминика. Ранее Ливаковича предлагали «Севилье», «Милану» и «Монако», но ни один из трех клубов трансфером не заинтересовался.

В прошлом сезоне Ливакович провел 32 матча, пропустил 38 голов и сохранил ворота на замке девять раз.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ.