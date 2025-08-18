10 миллионов евро. Динамо готовит предложение по легионеру
Украинский гранд нацелился на Доминика Ливаковича
Хорватский голкипер «Фенербахче» Доминик Ливакович привлекает внимание киевского «Динамо», сообщает Sporx.
По информации источника, чемпион Украины готовит официальное предложение по 30-летнему футболисту. Турецкий клуб намерен получить 10 миллионов евро за Доминика. Ранее Ливаковича предлагали «Севилье», «Милану» и «Монако», но ни один из трех клубов трансфером не заинтересовался.
В прошлом сезоне Ливакович провел 32 матча, пропустил 38 голов и сохранил ворота на замке девять раз.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ.
