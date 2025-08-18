Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  У Сидорчука и компании проблемы. Вестерло разгромно уступило
18 августа 2025, 05:21 | Обновлено 18 августа 2025, 06:09
У Сидорчука и компании проблемы. Вестерло разгромно уступило

В настоящее время команда находится в зоне вылета

18 августа 2025, 05:21 | Обновлено 18 августа 2025, 06:09
У Сидорчука и компании проблемы. Вестерло разгромно уступило
Getty Images/Global Images Ukraine

17 августа было сыграно четыре матча четвертого тура бельгийского чемпионата.

«Вестерло», за который играет украинец Сергей Сидорчук, гостило у «Серкля Брюгге». Уже после первого тайма игроки "Вестерло" уступали со счетом 0:3. В итоге во втором тайме команды только обменялись по одному голу. Счет – 4:1 в пользу Серкль Брюгге.

Сергей Сидорчук за матчем наблюдал со скамейки запасных.

«Андерлехт» дожал во втором тайме «Дендер» – 2:0. «Сент-Трюйден» победил «Ла-Лувьер» – 2:1.

Матч «Шарлеруа» – «Антверпен» сильнее не обнаружил – 1:1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Бельгия. Лига Жупиле. 4-й тур

Дендер – Андерлехт – 0:2

Голы: Уэрта, 71, Азар, 84

Сент-Трюйден – Ла-Лувьер – 2:1

Голы: Ванвесемаль, 20, Гото, 90+1 – Менди, 70

Шарлеруа – Антверпен – 1:1

Голы: Гиагон, 34, Адеками, 13

Серкль Брюгге – Вестерло – 4:1

Голы: Геркенс, 35, Минда, 37, Нгура, 45+1, Адевуми, 90+2, – Алькосер, 70

Сент-Трюйден Ла-Лувьер Андерлехт Дендер Шарлеруа Антверпен Вестерло Серкль Брюгге чемпионат Бельгии по футболу Сергей Сидорчук
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
