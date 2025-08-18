У Сидорчука и компании проблемы. Вестерло разгромно уступило
В настоящее время команда находится в зоне вылета
17 августа было сыграно четыре матча четвертого тура бельгийского чемпионата.
«Вестерло», за который играет украинец Сергей Сидорчук, гостило у «Серкля Брюгге». Уже после первого тайма игроки "Вестерло" уступали со счетом 0:3. В итоге во втором тайме команды только обменялись по одному голу. Счет – 4:1 в пользу Серкль Брюгге.
Сергей Сидорчук за матчем наблюдал со скамейки запасных.
«Андерлехт» дожал во втором тайме «Дендер» – 2:0. «Сент-Трюйден» победил «Ла-Лувьер» – 2:1.
Матч «Шарлеруа» – «Антверпен» сильнее не обнаружил – 1:1.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Бельгия. Лига Жупиле. 4-й тур
Дендер – Андерлехт – 0:2
Голы: Уэрта, 71, Азар, 84
Сент-Трюйден – Ла-Лувьер – 2:1
Голы: Ванвесемаль, 20, Гото, 90+1 – Менди, 70
Шарлеруа – Антверпен – 1:1
Голы: Гиагон, 34, Адеками, 13
Серкль Брюгге – Вестерло – 4:1
Голы: Геркенс, 35, Минда, 37, Нгура, 45+1, Адевуми, 90+2, – Алькосер, 70
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер ждет, когда украинский чемпион объявит о завершении карьеры
Поединок состоится 18 августа в 22:00 по Киеву